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Идет на бойню. Стало известно, чем США решили напугать Зеленского - РИА Новости, 19.08.2023
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01:50 19.08.2023 (обновлено: 02:34 19.08.2023)
https://ria.ru/20230819/strakh-1890957188.html
Идет на бойню. Стало известно, чем США решили напугать Зеленского
Идет на бойню. Стало известно, чем США решили напугать Зеленского - РИА Новости, 19.08.2023
Идет на бойню. Стало известно, чем США решили напугать Зеленского
Призывы американских властей к ужесточению контроля над военным финансированием Киева вселяет страх в президента Украины Владимира Зеленского. Об этом считает... РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T01:50
2023-08-19T02:34
в мире
киев
сша
украина
кевин маккарти
владимир зеленский
нато
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Призывы американских властей к ужесточению контроля над военным финансированием Киева вселяет страх в президента Украины Владимира Зеленского. Об этом считает обозреватель Telesur Пабло Хофре Леаль."Мнения, подобные тому, которого придерживается спикер палаты представителей конгресса США республиканец Кевин Маккарти, публично заявивший, что Киев не должен получить карт-бланш, вселяют страх в режим Зеленского", — высказался журналист.Он отметил, что подобные реакции со стороны Запада заставляют украинского лидера приказывать не прекращать свои действия своим войскам и наемникам, "которые приходят тысячами и молят о поддержке НАТО в области обращения с самыми современными военными технологиями".Леаль добавил, что США и НАТО на протяжении десятилетий превращали Украину в государство-должника и в конце концов сделали из нее "агнца, идущего на бойню".Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только отправкой оружия, но и подготовкой кадров.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, киев, сша, украина, кевин маккарти, владимир зеленский, нато
В мире, Киев, США, Украина, Кевин Маккарти, Владимир Зеленский, НАТО
Идет на бойню. Стало известно, чем США решили напугать Зеленского

Telesur: отсутствие карт-бланша Киеву от США вселяет страх в Зеленского

© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Призывы американских властей к ужесточению контроля над военным финансированием Киева вселяет страх в президента Украины Владимира Зеленского. Об этом считает обозреватель Telesur Пабло Хофре Леаль.
«
"Мнения, подобные тому, которого придерживается спикер палаты представителей конгресса США республиканец Кевин Маккарти, публично заявивший, что Киев не должен получить карт-бланш, вселяют страх в режим Зеленского", — высказался журналист.
Он отметил, что подобные реакции со стороны Запада заставляют украинского лидера приказывать не прекращать свои действия своим войскам и наемникам, "которые приходят тысячами и молят о поддержке НАТО в области обращения с самыми современными военными технологиями".
Леаль добавил, что США и НАТО на протяжении десятилетий превращали Украину в государство-должника и в конце концов сделали из нее "агнца, идущего на бойню".
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только отправкой оружия, но и подготовкой кадров.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
"Наконец сдашься?" В Сети ужаснулись "мощному" решению Зеленского
00:58
 
В миреКиевСШАУкраинаКевин МаккартиВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
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