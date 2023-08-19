СМИ узнали о планах республиканцев ужесточить правила выделения помощи ВСУ
Politico: республиканцы могут ужесточить правила выделения помощи ВСУ
© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Республиканцы в конгрессе США, выступающие против выделения дополнительной помощи Украине, могут потребовать создать специальный орган для контроля за финансированием ВСУ. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники.
"Республиканцы могут также потребовать... (создать. — Прим. ред.) контролирующий орган для отслеживания финансирования Украины для предотвращения коррупции", — говорится в материале.
В статье отмечается, что даже проукраински настроенные члены Республиканской партии воздерживаются от поддержки запроса президента Джо Байдена к конгрессу о новых ассигнованиях для киевских властей.
Как рассказал пожелавший остаться анонимным помощник одного из республиканцев в палате представителей, такого мнения придерживаются не только сторонники ультраправых взглядов. В свою очередь, Белый дом "бросает деньги на конфликт, который может длиться годами".
На минувшей неделе член палаты представителей Уоррен Дэвидсон заявил, что конгрессмены-республиканцы потребовали от Байдена отозвать запрос о выделении на поддержку Украины 24 миллиардов долларов. По его словам, американцы устали спонсировать бесконечную прокси-войну.
При этом госсекретарь Энтони Блинкен 14 августа сообщил, что США выделили новый пакет военной помощи киевскому режиму на сумму в 200 миллионов долларов.
Западные политики постоянно говорят, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Кремле на это заявляли, что такая помощь не повлияет на ход конфликта, а только затянет страдания украинского народа.