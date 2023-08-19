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СМИ узнали о планах республиканцев ужесточить правила выделения помощи ВСУ - РИА Новости, 19.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
21:07 19.08.2023 (обновлено: 22:33 19.08.2023)
https://ria.ru/20230819/ssha-1891058107.html
СМИ узнали о планах республиканцев ужесточить правила выделения помощи ВСУ
СМИ узнали о планах республиканцев ужесточить правила выделения помощи ВСУ - РИА Новости, 19.08.2023
СМИ узнали о планах республиканцев ужесточить правила выделения помощи ВСУ
Республиканцы в конгрессе США, выступающие против выделения дополнительной помощи Украине, могут потребовать создать специальный орган для контроля за... РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T21:07
2023-08-19T22:33
в мире
украина
сша
россия
джо байден
сергей лавров
дмитрий песков
конгресс сша
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Республиканцы в конгрессе США, выступающие против выделения дополнительной помощи Украине, могут потребовать создать специальный орган для контроля за финансированием ВСУ. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники. "Республиканцы могут также потребовать... (создать. — Прим. ред.) контролирующий орган для отслеживания финансирования Украины для предотвращения коррупции", — говорится в материале.В статье отмечается, что даже проукраински настроенные члены Республиканской партии воздерживаются от поддержки запроса президента Джо Байдена к конгрессу о новых ассигнованиях для киевских властей.Как рассказал пожелавший остаться анонимным помощник одного из республиканцев в палате представителей, такого мнения придерживаются не только сторонники ультраправых взглядов. В свою очередь, Белый дом "бросает деньги на конфликт, который может длиться годами". На минувшей неделе член палаты представителей Уоррен Дэвидсон заявил, что конгрессмены-республиканцы потребовали от Байдена отозвать запрос о выделении на поддержку Украины 24 миллиардов долларов. По его словам, американцы устали спонсировать бесконечную прокси-войну.При этом госсекретарь Энтони Блинкен 14 августа сообщил, что США выделили новый пакет военной помощи киевскому режиму на сумму в 200 миллионов долларов.Западные политики постоянно говорят, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Кремле на это заявляли, что такая помощь не повлияет на ход конфликта, а только затянет страдания украинского народа.
https://ria.ru/20230814/pomosch-1890072679.html
https://ria.ru/20230811/kontrol-1889566519.html
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в мире, украина, сша, россия, джо байден, сергей лавров, дмитрий песков, конгресс сша, нато, вооруженные силы украины, энтони блинкен
В мире, Украина, США, Россия, Джо Байден, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Конгресс США, НАТО, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Энтони Блинкен
СМИ узнали о планах республиканцев ужесточить правила выделения помощи ВСУ

Politico: республиканцы могут ужесточить правила выделения помощи ВСУ

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Республиканцы в конгрессе США, выступающие против выделения дополнительной помощи Украине, могут потребовать создать специальный орган для контроля за финансированием ВСУ. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники.
"Республиканцы могут также потребовать... (создать. — Прим. ред.) контролирующий орган для отслеживания финансирования Украины для предотвращения коррупции", — говорится в материале.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
Пентагон назвал суммарный объем военной помощи США Украине при Байдене
14 августа, 21:34
В статье отмечается, что даже проукраински настроенные члены Республиканской партии воздерживаются от поддержки запроса президента Джо Байдена к конгрессу о новых ассигнованиях для киевских властей.
Как рассказал пожелавший остаться анонимным помощник одного из республиканцев в палате представителей, такого мнения придерживаются не только сторонники ультраправых взглядов. В свою очередь, Белый дом "бросает деньги на конфликт, который может длиться годами".
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
Эксперт считает, что США посредством пакетов помощи контролируют Украину
11 августа, 14:55
На минувшей неделе член палаты представителей Уоррен Дэвидсон заявил, что конгрессмены-республиканцы потребовали от Байдена отозвать запрос о выделении на поддержку Украины 24 миллиардов долларов. По его словам, американцы устали спонсировать бесконечную прокси-войну.
При этом госсекретарь Энтони Блинкен 14 августа сообщил, что США выделили новый пакет военной помощи киевскому режиму на сумму в 200 миллионов долларов.
Западные политики постоянно говорят, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Кремле на это заявляли, что такая помощь не повлияет на ход конфликта, а только затянет страдания украинского народа.
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
Начали первыми. США признали прокси-конфликт с Россией
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияДжо БайденСергей ЛавровДмитрий ПесковКонгресс СШАНАТОВооруженные силы УкраиныЭнтони Блинкен
 
 
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