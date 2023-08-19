https://ria.ru/20230819/ssha-1891058107.html

СМИ узнали о планах республиканцев ужесточить правила выделения помощи ВСУ

СМИ узнали о планах республиканцев ужесточить правила выделения помощи ВСУ - РИА Новости, 19.08.2023

СМИ узнали о планах республиканцев ужесточить правила выделения помощи ВСУ

Республиканцы в конгрессе США, выступающие против выделения дополнительной помощи Украине, могут потребовать создать специальный орган для контроля за... РИА Новости, 19.08.2023

2023-08-19T21:07

2023-08-19T21:07

2023-08-19T22:33

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Республиканцы в конгрессе США, выступающие против выделения дополнительной помощи Украине, могут потребовать создать специальный орган для контроля за финансированием ВСУ. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники. "Республиканцы могут также потребовать... (создать. — Прим. ред.) контролирующий орган для отслеживания финансирования Украины для предотвращения коррупции", — говорится в материале.В статье отмечается, что даже проукраински настроенные члены Республиканской партии воздерживаются от поддержки запроса президента Джо Байдена к конгрессу о новых ассигнованиях для киевских властей.Как рассказал пожелавший остаться анонимным помощник одного из республиканцев в палате представителей, такого мнения придерживаются не только сторонники ультраправых взглядов. В свою очередь, Белый дом "бросает деньги на конфликт, который может длиться годами". На минувшей неделе член палаты представителей Уоррен Дэвидсон заявил, что конгрессмены-республиканцы потребовали от Байдена отозвать запрос о выделении на поддержку Украины 24 миллиардов долларов. По его словам, американцы устали спонсировать бесконечную прокси-войну.При этом госсекретарь Энтони Блинкен 14 августа сообщил, что США выделили новый пакет военной помощи киевскому режиму на сумму в 200 миллионов долларов.Западные политики постоянно говорят, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Кремле на это заявляли, что такая помощь не повлияет на ход конфликта, а только затянет страдания украинского народа.

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https://ria.ru/20230811/kontrol-1889566519.html

https://ria.ru/20230819/ssha-1890411385.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, сша, россия, джо байден, сергей лавров, дмитрий песков, конгресс сша, нато, вооруженные силы украины, энтони блинкен