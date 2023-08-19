https://ria.ru/20230819/spetsoperatsiya-1891020564.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 19.08.2023

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 19.08.2023

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 19.08.2023

2023-08-19T16:20

2023-08-19T16:20

2023-08-19T16:20

инфографика

спецоперация

россия

украина

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России наРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 19 августа 2023 годаЗа минувшие сутки российские подразделения отразили 12 атак и контратак ВСУ на Купянском, Донецком, Краснолиманском, Южнодонецком и Запорожском направлениях. Нанесено поражение 139 районам скопления живой силы и техники, пункту управления. Уничтожены три склада боеприпасов. Пресечена деятельность четырех диверсионно-разведывательных групп. Средства ПВО сбили 23 украинских беспилотника.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 461 самолет, 246 вертолетов, 5854 беспилотника, 431 зенитный ракетный комплекс, 1144 реактивные системы залпового огня, 11 387 танков и других бронемашин, 5940 орудий полевой артиллерии и 12 319 единиц автомобильной техники.

россия

украина

донецкая народная республика

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луганская народная республика

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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