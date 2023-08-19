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На Запорожском направлении ВСУ за сутки потеряли до 190 военных

На Запорожском направлении ВСУ за сутки потеряли до 190 военных - РИА Новости, 19.08.2023

На Запорожском направлении ВСУ за сутки потеряли до 190 военных

Группировка ВС РФ "Восток" отбила атаку подразделений десантно-штурмовой бригады из состава стратегического резерва ВСУ в Работино на Запорожском направлении,... РИА Новости, 19.08.2023

2023-08-19T14:22

2023-08-19T14:22

2023-08-19T14:45

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

запорожская область

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Восток" отбила атаку подразделений десантно-штурмовой бригады из состава стратегического резерва ВСУ в Работино на Запорожском направлении, уничтожила до 190 военных и шесть единиц техники ВСУ, сообщили в субботу в сводке Минобороны РФ."На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражена атака подразделений 82-й десантно-штурмовой бригады из состава стратегического резерва ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Уничтожены до 190 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, две самоходные артиллерийские установки "Krab" польского производства, а также гаубица М119 производства США", - сообщили в ведомстве.

запорожская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, запорожская область, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)