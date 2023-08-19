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На Запорожском направлении ВСУ за сутки потеряли до 190 военных - РИА Новости, 19.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:22 19.08.2023 (обновлено: 14:45 19.08.2023)
https://ria.ru/20230819/spetsoperatsiya-1891011101.html
На Запорожском направлении ВСУ за сутки потеряли до 190 военных
На Запорожском направлении ВСУ за сутки потеряли до 190 военных - РИА Новости, 19.08.2023
На Запорожском направлении ВСУ за сутки потеряли до 190 военных
Группировка ВС РФ "Восток" отбила атаку подразделений десантно-штурмовой бригады из состава стратегического резерва ВСУ в Работино на Запорожском направлении,... РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T14:22
2023-08-19T14:45
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
запорожская область
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Восток" отбила атаку подразделений десантно-штурмовой бригады из состава стратегического резерва ВСУ в Работино на Запорожском направлении, уничтожила до 190 военных и шесть единиц техники ВСУ, сообщили в субботу в сводке Минобороны РФ."На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражена атака подразделений 82-й десантно-штурмовой бригады из состава стратегического резерва ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Уничтожены до 190 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, две самоходные артиллерийские установки "Krab" польского производства, а также гаубица М119 производства США", - сообщили в ведомстве.
запорожская область
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безопасность, вооруженные силы украины, запорожская область, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
На Запорожском направлении ВСУ за сутки потеряли до 190 военных

МО РФ: на Запорожском направлении ВСУ за сутки потеряли до 190 военных

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военные
Раненые украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Восток" отбила атаку подразделений десантно-штурмовой бригады из состава стратегического резерва ВСУ в Работино на Запорожском направлении, уничтожила до 190 военных и шесть единиц техники ВСУ, сообщили в субботу в сводке Минобороны РФ.
«
"На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражена атака подразделений 82-й десантно-штурмовой бригады из состава стратегического резерва ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Уничтожены до 190 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, две самоходные артиллерийские установки "Krab" польского производства, а также гаубица М119 производства США", - сообщили в ведомстве.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
18 августа, 15:48
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 18.08.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныЗапорожская областьВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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