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На Запорожском направлении ВСУ за сутки потеряли до 190 военных
На Запорожском направлении ВСУ за сутки потеряли до 190 военных - РИА Новости, 19.08.2023
На Запорожском направлении ВСУ за сутки потеряли до 190 военных
Группировка ВС РФ "Восток" отбила атаку подразделений десантно-штурмовой бригады из состава стратегического резерва ВСУ в Работино на Запорожском направлении,... РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T14:22
2023-08-19T14:22
2023-08-19T14:45
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
запорожская область
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Восток" отбила атаку подразделений десантно-штурмовой бригады из состава стратегического резерва ВСУ в Работино на Запорожском направлении, уничтожила до 190 военных и шесть единиц техники ВСУ, сообщили в субботу в сводке Минобороны РФ."На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражена атака подразделений 82-й десантно-штурмовой бригады из состава стратегического резерва ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Уничтожены до 190 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, две самоходные артиллерийские установки "Krab" польского производства, а также гаубица М119 производства США", - сообщили в ведомстве.
запорожская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, запорожская область, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
На Запорожском направлении ВСУ за сутки потеряли до 190 военных
МО РФ: на Запорожском направлении ВСУ за сутки потеряли до 190 военных