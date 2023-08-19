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Российские военные поразили командный пункт ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 19.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:19 19.08.2023 (обновлено: 14:45 19.08.2023)
https://ria.ru/20230819/spetsoperatsiya-1891010439.html
Российские военные поразили командный пункт ВСУ в Запорожской области
Российские военные поразили командный пункт ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 19.08.2023
Российские военные поразили командный пункт ВСУ в Запорожской области
Российские артиллерия и авиация поразили передовой командный пункт украинских военных в районе Орехова в Запорожской области и уничтожили склад боеприпасов в... РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T14:19
2023-08-19T14:45
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
запорожская область
хмельницкая область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Российские артиллерия и авиация поразили передовой командный пункт украинских военных в районе Орехова в Запорожской области и уничтожили склад боеприпасов в Хмельницкой области, сообщили в субботу в сводке Минобороны РФ."В районе города Орехов Запорожской области поражен передовой командный пункт 10-го армейского корпуса ВСУ. Кроме того, в районе населенного пункта Голосков Хмельницкой области уничтожен склад боеприпасов ВСУ", - говорится в сводке российского военного ведомства.Уточняется, что в целом оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ в течение прошедших суток нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 139 районах.
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вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, запорожская область, хмельницкая область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Запорожская область, Хмельницкая область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные поразили командный пункт ВСУ в Запорожской области

МО РФ: ВС России поразили командный пункт ВСУ под Ореховым в Запорожской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Тор-М1"
Зенитный ракетный комплекс Тор-М1 - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Российские артиллерия и авиация поразили передовой командный пункт украинских военных в районе Орехова в Запорожской области и уничтожили склад боеприпасов в Хмельницкой области, сообщили в субботу в сводке Минобороны РФ.
«
"В районе города Орехов Запорожской области поражен передовой командный пункт 10-го армейского корпуса ВСУ. Кроме того, в районе населенного пункта Голосков Хмельницкой области уничтожен склад боеприпасов ВСУ", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Уточняется, что в целом оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ в течение прошедших суток нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 139 районах.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
18 августа, 15:48
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 18.08.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФЗапорожская областьХмельницкая областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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