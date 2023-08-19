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Российские военные поразили командный пункт ВСУ в Запорожской области
Российские военные поразили командный пункт ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 19.08.2023
Российские военные поразили командный пункт ВСУ в Запорожской области
Российские артиллерия и авиация поразили передовой командный пункт украинских военных в районе Орехова в Запорожской области и уничтожили склад боеприпасов в... РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T14:19
2023-08-19T14:19
2023-08-19T14:45
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
запорожская область
хмельницкая область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Российские артиллерия и авиация поразили передовой командный пункт украинских военных в районе Орехова в Запорожской области и уничтожили склад боеприпасов в Хмельницкой области, сообщили в субботу в сводке Минобороны РФ."В районе города Орехов Запорожской области поражен передовой командный пункт 10-го армейского корпуса ВСУ. Кроме того, в районе населенного пункта Голосков Хмельницкой области уничтожен склад боеприпасов ВСУ", - говорится в сводке российского военного ведомства.Уточняется, что в целом оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ в течение прошедших суток нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 139 районах.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Российские военные поразили командный пункт ВСУ в Запорожской области
МО РФ: ВС России поразили командный пункт ВСУ под Ореховым в Запорожской области