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Российские военные поразили командный пункт ВСУ в Запорожской области

Российские военные поразили командный пункт ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 19.08.2023

Российские военные поразили командный пункт ВСУ в Запорожской области

Российские артиллерия и авиация поразили передовой командный пункт украинских военных в районе Орехова в Запорожской области и уничтожили склад боеприпасов в... РИА Новости, 19.08.2023

2023-08-19T14:19

2023-08-19T14:19

2023-08-19T14:45

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

вооруженные силы рф

запорожская область

хмельницкая область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Российские артиллерия и авиация поразили передовой командный пункт украинских военных в районе Орехова в Запорожской области и уничтожили склад боеприпасов в Хмельницкой области, сообщили в субботу в сводке Минобороны РФ."В районе города Орехов Запорожской области поражен передовой командный пункт 10-го армейского корпуса ВСУ. Кроме того, в районе населенного пункта Голосков Хмельницкой области уничтожен склад боеприпасов ВСУ", - говорится в сводке российского военного ведомства.Уточняется, что в целом оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ в течение прошедших суток нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 139 районах.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, запорожская область, хмельницкая область, министерство обороны рф (минобороны рф)