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Спецназ уничтожил "Ланцетом" танк ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 19.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:02 19.08.2023
https://ria.ru/20230819/spetsoperatsiya-1890964586.html
Спецназ уничтожил "Ланцетом" танк ВСУ на Запорожском направлении
Спецназ уничтожил "Ланцетом" танк ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 19.08.2023
Спецназ уничтожил "Ланцетом" танк ВСУ на Запорожском направлении
Расчет БПЛА российского армейского спецназа "Осман" уничтожил прямым попаданием барражирующего боеприпаса "Ланцет" танк ВСУ на запорожском направлении,... РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T06:02
2023-08-19T06:02
специальная военная операция на украине
киев
россия
украина
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нато
вооруженные силы рф
безопасность
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 19 авг - РИА Новости. Расчет БПЛА российского армейского спецназа "Осман" уничтожил прямым попаданием барражирующего боеприпаса "Ланцет" танк ВСУ на запорожском направлении, соответствующее видео есть в распоряжении РИА Новости. На кадрах видно, украинский танк стоит на накатанной бронетехникой проселочной дороге перед лесопосадкой. Перед ним расположена большая воронка от взрыва российской авиабомбы ФАБ-500, внутри нее находится подбитая украинская БМП, которую ранее пытались эвакуировать украинские военные. Вскоре в правый борт стоящего рядом с воронкой танка попадает "Ланцет", происходит детонация барражирующего боеприпаса. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников". Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
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киев, россия, украина, вооруженные силы украины, нато, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, НАТО, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Спецназ уничтожил "Ланцетом" танк ВСУ на Запорожском направлении

Спецназ "Осман" уничтожил "Ланцетом" танк ВСУ на Запорожском направлении

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБарражирующий дрон-камикадзе "ZALA Ланцет"
Барражирующий дрон-камикадзе ZALA Ланцет - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Барражирующий дрон-камикадзе "ZALA Ланцет". Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 19 авг - РИА Новости. Расчет БПЛА российского армейского спецназа "Осман" уничтожил прямым попаданием барражирующего боеприпаса "Ланцет" танк ВСУ на запорожском направлении, соответствующее видео есть в распоряжении РИА Новости.
На кадрах видно, украинский танк стоит на накатанной бронетехникой проселочной дороге перед лесопосадкой. Перед ним расположена большая воронка от взрыва российской авиабомбы ФАБ-500, внутри нее находится подбитая украинская БМП, которую ранее пытались эвакуировать украинские военные. Вскоре в правый борт стоящего рядом с воронкой танка попадает "Ланцет", происходит детонация барражирующего боеприпаса.
Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников".
Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley.
Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
Дрон-камикадзе Ланцет - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
Российский "Ланцет" поразил американский БТР Stryker в Запорожье
05:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныНАТОВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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