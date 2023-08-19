https://ria.ru/20230819/soveschanie-1890975604.html
Путин провел совещание в штабе группировки СВО
Путин провел совещание в штабе группировки СВО - РИА Новости, 19.08.2023
Путин провел совещание в штабе группировки СВО
Владимир Путин провел совещание в штабе группировки СВО в Ростове-на-Дону.
2023-08-19T09:42
2023-08-19T09:42
2023-08-19T09:42
видео
владимир путин
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
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Президент России заслушал доклады начальника Генштаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова, командующих направлений, других высших офицеров группировки.
россия
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РИА Новости
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Путин провел совещание в штабе группировки СВО
Владимир Путин провел совещание в штабе группировки СВО в Ростове-на-Дону. Президент России заслушал доклады начальника Генштаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова, командующих направлений, других высших офицеров группировки.
2023-08-19T09:42
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PT1M00S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, владимир путин, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, видео
Видео, Владимир Путин, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия
Путин провел совещание в штабе группировки СВО
Владимир Путин провел совещание в штабе группировки СВО в Ростове-на-Дону.
2023-08-19T09:42
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PT1M00S
Путин провел совещание в штабе группировки СВО
Владимир Путин провел совещание в штабе группировки СВО в Ростове-на-Дону.
Президент России заслушал доклады начальника Генштаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова, командующих направлений, других высших офицеров группировки.