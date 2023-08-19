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Путин провел совещание в штабе группировки СВО - РИА Новости, 19.08.2023
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09:42 19.08.2023
https://ria.ru/20230819/soveschanie-1890975604.html
Путин провел совещание в штабе группировки СВО
Путин провел совещание в штабе группировки СВО - РИА Новости, 19.08.2023
Путин провел совещание в штабе группировки СВО
Владимир Путин провел совещание в штабе группировки СВО в Ростове-на-Дону.
2023-08-19T09:42
2023-08-19T09:42
видео
владимир путин
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Президент России заслушал доклады начальника Генштаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова, командующих направлений, других высших офицеров группировки.
россия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
Путин провел совещание в штабе группировки СВО
Владимир Путин провел совещание в штабе группировки СВО в Ростове-на-Дону. Президент России заслушал доклады начальника Генштаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова, командующих направлений, других высших офицеров группировки.
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видео, владимир путин, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, видео
Видео, Владимир Путин, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия
Путин провел совещание в штабе группировки СВО
Владимир Путин провел совещание в штабе группировки СВО в Ростове-на-Дону.
2023-08-19T09:42
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Путин провел совещание в штабе группировки СВО

Читать ria.ru в
Владимир Путин провел совещание в штабе группировки СВО в Ростове-на-Дону.
Президент России заслушал доклады начальника Генштаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова, командующих направлений, других высших офицеров группировки.
 
ВидеоВладимир ПутинВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Россия
 
 
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