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Российские войска уничтожили склады боеприпасов в ДНР - РИА Новости, 19.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:18 19.08.2023 (обновлено: 14:44 19.08.2023)
https://ria.ru/20230819/sklady-1891010115.html
Российские войска уничтожили склады боеприпасов в ДНР
Российские войска уничтожили склады боеприпасов в ДНР - РИА Новости, 19.08.2023
Российские войска уничтожили склады боеприпасов в ДНР
Группировка войск "Юг" ВС РФ на донецком направлении поразила 14 бронемашин и два склада с боеприпасами, сообщили в субботу в Минобороны России. РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T14:18
2023-08-19T14:44
донецкая народная республика
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Группировка войск "Юг" ВС РФ на донецком направлении поразила 14 бронемашин и два склада с боеприпасами, сообщили в субботу в Минобороны России.Кроме того, в районах Торецка и Новомихайловки в ДНР уничтожены склады боеприпасов 24-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ."Потери противника за сутки составили до 400 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 14 боевых бронированных машин, два автомобиля, а также гаубица Д-20", - уточнили в Минобороны.
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донецкая народная республика
Донецкая Народная Республика, Специальная военная операция на Украине
Российские войска уничтожили склады боеприпасов в ДНР

Российские войска уничтожили склады боеприпасов в Торецке и Новомихайловке ДНР

© РособоронэкспортАвтоматизированная система управления зенитной ракетной бригадой войск ПВО
Автоматизированная система управления зенитной ракетной бригадой войск ПВО
© Рособоронэкспорт
Автоматизированная система управления зенитной ракетной бригадой войск ПВО . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Группировка войск "Юг" ВС РФ на донецком направлении поразила 14 бронемашин и два склада с боеприпасами, сообщили в субботу в Минобороны России.
Кроме того, в районах Торецка и Новомихайловки в ДНР уничтожены склады боеприпасов 24-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.
"Потери противника за сутки составили до 400 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 14 боевых бронированных машин, два автомобиля, а также гаубица Д-20", - уточнили в Минобороны.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная Республика
 
 
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