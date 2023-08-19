https://ria.ru/20230819/sklady-1891010115.html

Российские войска уничтожили склады боеприпасов в ДНР

Российские войска уничтожили склады боеприпасов в ДНР - РИА Новости, 19.08.2023

Российские войска уничтожили склады боеприпасов в ДНР

Группировка войск "Юг" ВС РФ на донецком направлении поразила 14 бронемашин и два склада с боеприпасами, сообщили в субботу в Минобороны России. РИА Новости, 19.08.2023

2023-08-19T14:18

2023-08-19T14:18

2023-08-19T14:44

донецкая народная республика

специальная военная операция на украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1889963393_0:42:831:509_1920x0_80_0_0_750e9db959ac810f1f02284fc94b6090.png

МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Группировка войск "Юг" ВС РФ на донецком направлении поразила 14 бронемашин и два склада с боеприпасами, сообщили в субботу в Минобороны России.Кроме того, в районах Торецка и Новомихайловки в ДНР уничтожены склады боеприпасов 24-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ."Потери противника за сутки составили до 400 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 14 боевых бронированных машин, два автомобиля, а также гаубица Д-20", - уточнили в Минобороны.

https://ria.ru/20230802/ssha-1887662310.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика