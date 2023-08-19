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Биография Габриэль (Коко) Шанель

Биография Габриэль (Коко) Шанель - РИА Новости, 19.08.2023

Биография Габриэль (Коко) Шанель

Модельер и дизайнер XX века Габриэль Бонер Шанель (Gabrielle Bonheur Chanel), получившая впоследствии прозвище Коко Шанель (Сосо Chanel), родилась 19 августа... РИА Новости, 19.08.2023

2023-08-19T03:05

2023-08-19T03:05

2023-08-19T03:05

справки

коко шанель (габриэль шанель)

франция

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Модельер и дизайнер XX века Габриэль Бонер Шанель (Gabrielle Bonheur Chanel), получившая впоследствии прозвище Коко Шанель (Сосо Chanel), родилась 19 августа 1883 года в городе Сомюр (Франция).После смерти матери воспитывалась в монастырском приюте.Покинув приют, Шанель работала продавцом и певицей в кафе. В 1910 году Габриэль Шанель открыла свою первую мастерскую женских шляпок Chanel Modes в Париже. Изделия Шанель пользовались популярностью у французских актрис того времени, что способствовало становлению ее репутации.В 1913 году Шанель открыла новый бутик в курортном французском городе Довиль. Вскоре появилась ее первая коллекция спортивной одежды из непривычного для французской аристократии материала – джерси.В 1915 году Шанель открыла свой первый Дом моды в Биаррице (Франция), после чего к ней пришел ошеломляющий успех.В 1918 году открыла Дом моды в Париже.В 1921 году Шанель выпустила свои первые духи Chanel №5. Эти "духи для женщины, которые пахнут женщиной" в стильном флаконе, с революционной формулой и необычным названием были созданы совместно с Эрнестом Бо (Ernest Beaux), одним из самых талантливых парфюмеров Франции. По одной из версий, духи получили свое название от серии ароматов, которые Бо создал для пробы Шанель, – она выбрала пятый вариант, сочетание жасмина и нескольких других цветочных ароматов.В 1924 году Шанель представила коллекцию макияжа, которая состояла из пудры и губной помады. Этот год также ознаменовался учреждением компании Société des Parfums Chanel, которая начала массовое производство и реализацию парфюмерии и косметики.Шанель развивала направление "эмансипированной" женской одежды, не предполагающей ношение корсета, и одной из первых ввела брюки и костюм в женский гардероб. В 1926 году впервые представила свою самую известную идею – маленькое черное платье как неотъемлемую часть гардероба современной женщины.В 1930-е годы модельер стала законодательницей французского вкуса. Образ, созданный Шанель в жизни, – брючные костюмы из джерси, платья прямого силуэта, отсутствие пышной отделки, жемчужные бусы из многочисленных нитей – стал наглядным воплощением "стиля Шанель". В 1931 году она поехала в Голливуд по личному приглашению американского продюсера Сэмюэла Голдвина. Работала над образами актрис киностудии United Artists и создавала костюмы для фильмов "Сегодня ночью или никогда" (1931) и "У греков есть слово для них" (1932).В 1930‑х годах Коко создала первую коллекцию драгоценных ювелирных украшений, которую демонстрировала в своем особняке.Период Второй мировой войны (1939-1945) стал периодом затишья для Шанель. Дом моды CHANEL прекратил свою работу. Посетителей продолжал принимать только бутик, где продавались духи и аксессуары. По окончании войны Шанель переехала в Швейцарию. В 1954 году Шанель повторно открыла Дом моды, а в феврале следующего года в свет вышла легендарная стеганая сумочка "2.55", название которой напоминает о дате ее создания. Особую практичность этой элегантной модели с узнаваемым стеганым узором придавал удобный позолоченный ремешок-цепочка, который позволил носить сумку на плече, сделав руки женщины свободными.В 1956 году в коллекции Габриэль Шанель впервые появился знаменитый твидовый костюм – юбка с запахом и обшитый тесьмой жакет.В 1957 году Габриэль Шанель создала знаменитые двухцветные туфли‑лодочки с открытой пяткой. В том же году Шанель была удостоена премии Neiman Marcus Fashion Award в США как самый влиятельный дизайнер ХХ века. К 1960 году слава Шанель приобрела новые масштабы. Самые яркие знаменитости того времени – Элизабет Тейлор, Джейн Фонда, Жаклин Кеннеди, Роми Шнайдер, Жанна Моро – появлялись на публике в последних новинках от Шанель. Шанель связывали теплые дружеские отношения с театральным деятелем Сергеем Дягилевым, писателем Жаном Кокто, композитором Игорем Стравинским, художником Сальвадором Дали. Под впечатлением от "Русских сезонов" Дягилева она пожертвовала значительные средства на восстановление его труппы, а позднее работала над созданием костюмов для его балета "Голубой экспресс". По просьбе Кокто, считавшего Шанель "величайшим модельером эпохи", она придумала костюмы для персонажей его пьес "Антигона", "Орфей" и "Царь Эдип". Узнав о финансовых трудностях Стравинского, кутюрье предложила талантливому композитору вместе с семьей переехать к ней на виллу Bel Respiro и в дальнейшем поддерживала все его начинания.Что касается Дали, в 1938 году Габриэль Шанель более чем на полгода предоставила в распоряжение художника свою виллу La Pausa, где он готовился к выставке, которая прошла годом позже в Нью-Йорке.В числе близких друзей Шанель были танцор Серж Лифарь, скульптор Жак Липшиц, художник Пабло Пикассо, поэты Пьер Реверди и Макс Жакоб, а также писатель Поль Моран. 10 января 1971 года Габриэль Шанель скончалась в Париже. После смерти модельера Модный дом Шанель возглавлял ряд дизайнеров, в том числе Карл Лагерфельд, руководивший Домом с 1983 по 2019 год. Жизнь и творчество Шанель стали источником вдохновения для создания многих биографических книг, фильмов и пьес.В 1970 году знаменитая актриса Кэтрин Хепберн исполнила роль Шанель в известном бродвейском мюзикле "Коко". В 2019 году на сцене Большого театра в Москве был представлен одноактный балет Ильи Демуцкого на либретто Алексея Франдетти "Габриэль Шанель". Фильмы, посвященные Шанель, – "Одинокая Коко Шанель" (1981), "Коко Шанель" (2008), "Коко до Шанель" (2009), "Коко Шанель и Игорь Стравинский" (2009), "Выдающиеся женщины XX столетия — Коко Шанель" (2011), "Война за № 5" (2017) и др. Материал подготовлен на основе информации открытых источников

франция

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, коко шанель (габриэль шанель), франция