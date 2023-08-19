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Эксперт оценил уровень безопасности реакторов Запорожской АЭС - РИА Новости, 19.08.2023
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08:50 19.08.2023
https://ria.ru/20230819/reaktory-1890969827.html
Эксперт оценил уровень безопасности реакторов Запорожской АЭС
Эксперт оценил уровень безопасности реакторов Запорожской АЭС - РИА Новости, 19.08.2023
Эксперт оценил уровень безопасности реакторов Запорожской АЭС
Водо-водяные реакторы ВВЭР-1000 проект 320, которые установлены на шести блоках Запорожской АЭС, являются надежными, конструкция реакторов и дополнительные меры РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T08:50
2023-08-19T08:50
энергодар
запорожская аэс
ввэр-1000
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости. Водо-водяные реакторы ВВЭР-1000 проект 320, которые установлены на шести блоках Запорожской АЭС, являются надежными, конструкция реакторов и дополнительные меры обеспечили высокий уровень безопасности, заявил главный редактор аналитического журнала "Геоэнергетика Инфо" Борис Марцинкевич в эфире радио "Спутник в Крыму". Пять блоков Запорожской АЭС были введены в работу с 1985 по 1989 годы, шестой блок введен в эксплуатацию в 1996 году. Водо-водяные реакторы, которые установлены на Запорожской АЭС, используют в качестве замедлителя нейтронов воду, вода также используется для отвода от реактора вырабатываемого тепла. Этим объясняется название такого типа реакторов, сказал Марцинкевич. "Реакторы ВВЭР – водо-водяные реакторы - надежные, у них значительно более высокий уровень безопасности. Они корпусные, прежде всего, в отличие от уран-графитовых. В нем (достаточно) степеней защиты - даже в том реакторе, который был разработан в советское время, это реактор ВВЭР-1000 проект 320, в нем "добрали" последние разработки, касающиеся техники безопасности. Они удобнее. Да, конечно, уран-графитовые позволяли, не останавливая (работу) реакторов, менять выработанное топливо на свежее. В случае ВВЭР необходимо останавливать работу, снимать крышку реактора (для замены топлива), но зато намного выше уровень безопасности", - сказал Марцинкевич.На Запорожской АЭС реакторы в сентябре 2022 года были переведены из режимов выработки электроэнергии в режимы "останова" из-за обстрелов станции украинскими войсками и нарушений работы электрической схемы выдачи мощности, отметил эксперт. "Если говорить о темпах замедления (выработки мощности) реактора, то полная заглушка реактора в случае каких-то серьезных проблем занимает около 3 секунд. Но такого, слава богу, не требовалось, потому что помимо линий (вывода мощности) 750 киловольт, на станции были резервные линии 330 кВ. Остановить работу полностью сложно, то, что перевели (блоки) в режим "останова", связано с тем, что обстрелы не прекращались. В ожидании диверсии, по-моему, самое разумное поведение. Особенно с учетом того, что в четырех блоках находится неродное топливо производства Westinghouse – тоже не хочется никаких сюрпризов", - сказал Марцинкевич. Запорожская АЭС в середине августа перевела в режим "горячего останова" реакторную установку блока №6, разогрев блок до номинального состояния. Ранее ЗАЭС перевела из режима "горячий останов" блок №4 в режим "холодный останов". Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
https://ria.ru/20230815/zaes-1890130691.html
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энергодар, запорожская аэс, ввэр-1000, безопасность
Энергодар, Запорожская АЭС, ВВЭР-1000, Безопасность
Эксперт оценил уровень безопасности реакторов Запорожской АЭС

Эксперт Марцинкевич назвал установленные на ЗАЭС водо-водяные реакторы надежными

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкПятый и шестой энергоблоки Запорожской АЭС
Пятый и шестой энергоблоки Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Пятый и шестой энергоблоки Запорожской АЭС. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости. Водо-водяные реакторы ВВЭР-1000 проект 320, которые установлены на шести блоках Запорожской АЭС, являются надежными, конструкция реакторов и дополнительные меры обеспечили высокий уровень безопасности, заявил главный редактор аналитического журнала "Геоэнергетика Инфо" Борис Марцинкевич в эфире радио "Спутник в Крыму".
Пять блоков Запорожской АЭС были введены в работу с 1985 по 1989 годы, шестой блок введен в эксплуатацию в 1996 году. Водо-водяные реакторы, которые установлены на Запорожской АЭС, используют в качестве замедлителя нейтронов воду, вода также используется для отвода от реактора вырабатываемого тепла. Этим объясняется название такого типа реакторов, сказал Марцинкевич.
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«
"Реакторы ВВЭР – водо-водяные реакторы - надежные, у них значительно более высокий уровень безопасности. Они корпусные, прежде всего, в отличие от уран-графитовых. В нем (достаточно) степеней защиты - даже в том реакторе, который был разработан в советское время, это реактор ВВЭР-1000 проект 320, в нем "добрали" последние разработки, касающиеся техники безопасности. Они удобнее. Да, конечно, уран-графитовые позволяли, не останавливая (работу) реакторов, менять выработанное топливо на свежее. В случае ВВЭР необходимо останавливать работу, снимать крышку реактора (для замены топлива), но зато намного выше уровень безопасности", - сказал Марцинкевич.
На Запорожской АЭС реакторы в сентябре 2022 года были переведены из режимов выработки электроэнергии в режимы "останова" из-за обстрелов станции украинскими войсками и нарушений работы электрической схемы выдачи мощности, отметил эксперт.
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«
"Если говорить о темпах замедления (выработки мощности) реактора, то полная заглушка реактора в случае каких-то серьезных проблем занимает около 3 секунд. Но такого, слава богу, не требовалось, потому что помимо линий (вывода мощности) 750 киловольт, на станции были резервные линии 330 кВ. Остановить работу полностью сложно, то, что перевели (блоки) в режим "останова", связано с тем, что обстрелы не прекращались. В ожидании диверсии, по-моему, самое разумное поведение. Особенно с учетом того, что в четырех блоках находится неродное топливо производства Westinghouse – тоже не хочется никаких сюрпризов", - сказал Марцинкевич.
Запорожская АЭС в середине августа перевела в режим "горячего останова" реакторную установку блока №6, разогрев блок до номинального состояния. Ранее ЗАЭС перевела из режима "горячий останов" блок №4 в режим "холодный останов".
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
Запорожская атомная электростанция
26 августа 2022, 18:46
Инфографика
Запорожская атомная электростанцияПосмотреть
 
ЭнергодарЗапорожская АЭСВВЭР-1000Безопасность
 
 
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