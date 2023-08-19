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США и Япония договорились разрабатывать перехватчики гиперзвукового оружия

США и Япония договорились разрабатывать перехватчики гиперзвукового оружия - РИА Новости, 19.08.2023

США и Япония договорились разрабатывать перехватчики гиперзвукового оружия

Президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Фумио Кисида на состоявшейся в Кэмп-Дэвиде встрече отметили "значительный прогресс" в развитии оборонного... РИА Новости, 19.08.2023

2023-08-19T00:03

2023-08-19T00:03

2023-08-19T00:03

в мире

сша

япония

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джо байден

фумио кисида

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ВАШИНГТОН, 18 авг – РИА Новости. Президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Фумио Кисида на состоявшейся в Кэмп-Дэвиде встрече отметили "значительный прогресс" в развитии оборонного партнерства двух стран, а также договорились совместно разрабатывать противоракету для перехвата звукового оружия, сообщил Белый дом. "Лидеры двух стран отметили значительный прогресс в развитии оборонного сотрудничества, в том числе заявив о планах по реализации программы создания противоракеты GPI для противодействия гиперзвуковым угрозам высокого класса", - говорится в опубликованном по итогам переговоров заявлении администрации США. По мнению лидеров двух стран, сотрудничество в этой сфере послужит укреплению стабильности и возможностей для сдерживания различных угроз в регионе. Наряду с этим Байден и Кисида также обсудили ситуацию вокруг Украины, подтвердив готовность поддерживать Киев "столько, сколько потребуется". Кроме того, президент США и премьер Японии выразили обеспокоенность недавними случаями "опасного поведения" КНР в Южно-Китайском море и подтвердили важность сохранения мира и стабильности в Тайваньском проливе, сообщили в американской администрации.

https://radiosputnik.ria.ru/20230818/tramp-1890876561.html

сша

япония

украина

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в мире, сша, япония, украина, джо байден, фумио кисида