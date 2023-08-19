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США и Япония договорились разрабатывать перехватчики гиперзвукового оружия - РИА Новости, 19.08.2023
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00:03 19.08.2023
https://ria.ru/20230819/rakety-1890953006.html
США и Япония договорились разрабатывать перехватчики гиперзвукового оружия
США и Япония договорились разрабатывать перехватчики гиперзвукового оружия - РИА Новости, 19.08.2023
США и Япония договорились разрабатывать перехватчики гиперзвукового оружия
Президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Фумио Кисида на состоявшейся в Кэмп-Дэвиде встрече отметили "значительный прогресс" в развитии оборонного... РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T00:03
2023-08-19T00:03
в мире
сша
япония
украина
джо байден
фумио кисида
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ВАШИНГТОН, 18 авг – РИА Новости. Президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Фумио Кисида на состоявшейся в Кэмп-Дэвиде встрече отметили "значительный прогресс" в развитии оборонного партнерства двух стран, а также договорились совместно разрабатывать противоракету для перехвата звукового оружия, сообщил Белый дом. "Лидеры двух стран отметили значительный прогресс в развитии оборонного сотрудничества, в том числе заявив о планах по реализации программы создания противоракеты GPI для противодействия гиперзвуковым угрозам высокого класса", - говорится в опубликованном по итогам переговоров заявлении администрации США. По мнению лидеров двух стран, сотрудничество в этой сфере послужит укреплению стабильности и возможностей для сдерживания различных угроз в регионе. Наряду с этим Байден и Кисида также обсудили ситуацию вокруг Украины, подтвердив готовность поддерживать Киев "столько, сколько потребуется". Кроме того, президент США и премьер Японии выразили обеспокоенность недавними случаями "опасного поведения" КНР в Южно-Китайском море и подтвердили важность сохранения мира и стабильности в Тайваньском проливе, сообщили в американской администрации.
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в мире, сша, япония, украина, джо байден, фумио кисида
В мире, США, Япония, Украина, Джо Байден, Фумио Кисида
США и Япония договорились разрабатывать перехватчики гиперзвукового оружия

США и Япония договорились разрабатывать перехватчики гиперзвукового оружия

© AP Photo / Andrew HarnikЮн Сок Ёль, Джо Байден и Фумио Кисида на встрече
Юн Сок Ёль, Джо Байден и Фумио Кисида на встрече - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Юн Сок Ёль, Джо Байден и Фумио Кисида на встрече. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 авг – РИА Новости. Президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Фумио Кисида на состоявшейся в Кэмп-Дэвиде встрече отметили "значительный прогресс" в развитии оборонного партнерства двух стран, а также договорились совместно разрабатывать противоракету для перехвата звукового оружия, сообщил Белый дом.
"Лидеры двух стран отметили значительный прогресс в развитии оборонного сотрудничества, в том числе заявив о планах по реализации программы создания противоракеты GPI для противодействия гиперзвуковым угрозам высокого класса", - говорится в опубликованном по итогам переговоров заявлении администрации США.
По мнению лидеров двух стран, сотрудничество в этой сфере послужит укреплению стабильности и возможностей для сдерживания различных угроз в регионе.
Наряду с этим Байден и Кисида также обсудили ситуацию вокруг Украины, подтвердив готовность поддерживать Киев "столько, сколько потребуется". Кроме того, президент США и премьер Японии выразили обеспокоенность недавними случаями "опасного поведения" КНР в Южно-Китайском море и подтвердили важность сохранения мира и стабильности в Тайваньском проливе, сообщили в американской администрации.
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В миреСШАЯпонияУкраинаДжо БайденФумио Кисида
 
 
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