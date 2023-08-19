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Российская ПВО за сутки сбила 23 украинских дрона - РИА Новости, 19.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:43 19.08.2023 (обновлено: 14:44 19.08.2023)
https://ria.ru/20230819/pvo-1891013171.html
Российская ПВО за сутки сбила 23 украинских дрона
Российская ПВО за сутки сбила 23 украинских дрона - РИА Новости, 19.08.2023
Российская ПВО за сутки сбила 23 украинских дрона
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 23 украинских беспилотника, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T14:43
2023-08-19T14:44
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
кременная
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 23 украинских беспилотника, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Берестовое Харьковской области, Кременная, Золотаревка, Сватово, Приволье Луганской Народной Республики, Старомихайловка, Спорное Донецкой Народной Республики, Энергодар и Шевченково Запорожской области", - говорится в сообщении Всего с начала спецоперации были уничтожены 461 самолет, 246 вертолетов, 5854 беспилотных летательных аппарата, 431 зенитный ракетный комплекс, 11387 танков и других боевых бронированных машин, 1144 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5940 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12319 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html
харьковская область
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безопасность, харьковская область, кременная, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Кременная, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российская ПВО за сутки сбила 23 украинских дрона

МО РФ: российская ПВО за сутки сбила 23 украинских беспилотника

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Оса" в зоне проведения спецоперации
Зенитный ракетный комплекс Оса в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Зенитный ракетный комплекс "Оса" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 23 украинских беспилотника, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Берестовое Харьковской области, Кременная, Золотаревка, Сватово, Приволье Луганской Народной Республики, Старомихайловка, Спорное Донецкой Народной Республики, Энергодар и Шевченково Запорожской области", - говорится в сообщении
Всего с начала спецоперации были уничтожены 461 самолет, 246 вертолетов, 5854 беспилотных летательных аппарата, 431 зенитный ракетный комплекс, 11387 танков и других боевых бронированных машин, 1144 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5940 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12319 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХарьковская областьКременнаяВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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