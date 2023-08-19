https://ria.ru/20230819/pvo-1891013171.html

Российская ПВО за сутки сбила 23 украинских дрона

Российская ПВО за сутки сбила 23 украинских дрона - РИА Новости, 19.08.2023

Российская ПВО за сутки сбила 23 украинских дрона

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 23 украинских беспилотника, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 19.08.2023

2023-08-19T14:43

2023-08-19T14:43

2023-08-19T14:44

специальная военная операция на украине

безопасность

харьковская область

кременная

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 23 украинских беспилотника, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Берестовое Харьковской области, Кременная, Золотаревка, Сватово, Приволье Луганской Народной Республики, Старомихайловка, Спорное Донецкой Народной Республики, Энергодар и Шевченково Запорожской области", - говорится в сообщении Всего с начала спецоперации были уничтожены 461 самолет, 246 вертолетов, 5854 беспилотных летательных аппарата, 431 зенитный ракетный комплекс, 11387 танков и других боевых бронированных машин, 1144 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5940 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12319 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, харьковская область, кременная, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)