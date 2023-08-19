https://ria.ru/20230819/pozhar-1890973937.html
В Житомирской области произошел пожар на объекте инфраструктуры
В Житомирской области произошел пожар на объекте инфраструктуры - РИА Новости, 19.08.2023
В Житомирской области произошел пожар на объекте инфраструктуры
В Житомирской области после атаки беспилотника загорелся инфраструктурный объект, сообщил в Telegram-канале глава региональной военной администрации Виталий... РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T09:32
2023-08-19T09:32
2023-08-19T10:20
специальная военная операция на украине
в мире
житомирская область
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823483349_398:544:3072:2048_1920x0_80_0_0_27e8e78e6713b9cc3145be29264dd6f2.jpg
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. В Житомирской области после атаки беспилотника загорелся инфраструктурный объект, сообщил в Telegram-канале глава региональной военной администрации Виталий Бунечко. "Из-за падения обломков сбитого беспилотника возник пожар, который был локализован специалистами госслужбы по ЧС", — написал он.По словам Бунечко, жертв и пострадавших нет.Минувшей ночью украинские СМИ сообщали о взрывах в Житомире, Виннице и Львове на фоне объявленной воздушной тревоги. Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20230818/vzryvy-1890808693.html
житомирская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823483349_845:391:3055:2048_1920x0_80_0_0_0ee1e094323942578bb6b4b98d65c5cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, житомирская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Житомирская область, Украина
В Житомирской области произошел пожар на объекте инфраструктуры
Бунечко: на объекте инфраструктуры в Житомирской области Украины произошел пожар