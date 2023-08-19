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В Житомирской области произошел пожар на объекте инфраструктуры - РИА Новости, 19.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:32 19.08.2023 (обновлено: 10:20 19.08.2023)
https://ria.ru/20230819/pozhar-1890973937.html
В Житомирской области произошел пожар на объекте инфраструктуры
В Житомирской области произошел пожар на объекте инфраструктуры - РИА Новости, 19.08.2023
В Житомирской области произошел пожар на объекте инфраструктуры
В Житомирской области после атаки беспилотника загорелся инфраструктурный объект, сообщил в Telegram-канале глава региональной военной администрации Виталий... РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T09:32
2023-08-19T10:20
специальная военная операция на украине
в мире
житомирская область
украина
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. В Житомирской области после атаки беспилотника загорелся инфраструктурный объект, сообщил в Telegram-канале глава региональной военной администрации Виталий Бунечко. &quot;Из-за падения обломков сбитого беспилотника возник пожар, который был локализован специалистами госслужбы по ЧС&quot;, — написал он.По словам Бунечко, жертв и пострадавших нет.Минувшей ночью украинские СМИ сообщали о взрывах в Житомире, Виннице и Львове на фоне объявленной воздушной тревоги. Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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в мире, житомирская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Житомирская область, Украина
В Житомирской области произошел пожар на объекте инфраструктуры

Бунечко: на объекте инфраструктуры в Житомирской области Украины произошел пожар

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
© AP Photo / Leo Correa
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. В Житомирской области после атаки беспилотника загорелся инфраструктурный объект, сообщил в Telegram-канале глава региональной военной администрации Виталий Бунечко.
«

"Из-за падения обломков сбитого беспилотника возник пожар, который был локализован специалистами госслужбы по ЧС", — написал он.

По словам Бунечко, жертв и пострадавших нет.
Минувшей ночью украинские СМИ сообщали о взрывах в Житомире, Виннице и Львове на фоне объявленной воздушной тревоги.
Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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