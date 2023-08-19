https://ria.ru/20230819/pozhar-1890973937.html

В Житомирской области произошел пожар на объекте инфраструктуры

В Житомирской области произошел пожар на объекте инфраструктуры - РИА Новости, 19.08.2023

В Житомирской области произошел пожар на объекте инфраструктуры

В Житомирской области после атаки беспилотника загорелся инфраструктурный объект, сообщил в Telegram-канале глава региональной военной администрации Виталий... РИА Новости, 19.08.2023

2023-08-19T09:32

2023-08-19T09:32

2023-08-19T10:20

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. В Житомирской области после атаки беспилотника загорелся инфраструктурный объект, сообщил в Telegram-канале глава региональной военной администрации Виталий Бунечко. "Из-за падения обломков сбитого беспилотника возник пожар, который был локализован специалистами госслужбы по ЧС", — написал он.По словам Бунечко, жертв и пострадавших нет.Минувшей ночью украинские СМИ сообщали о взрывах в Житомире, Виннице и Львове на фоне объявленной воздушной тревоги. Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20230818/vzryvy-1890808693.html

житомирская область

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в мире, житомирская область, украина