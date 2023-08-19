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Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 19.08.2023
Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении
Российские войска на Херсонском направлении уничтожили до 15 украинских военнослужащих и две гаубицы, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T14:21
2023-08-19T14:21
2023-08-19T14:38
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
херсонская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Российские войска на Херсонском направлении уничтожили до 15 украинских военнослужащих и две гаубицы, сообщили в Минобороны РФ."На Херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения в течение суток уничтожено до 15 украинских военнослужащих, два автомобиля, две гаубицы Д-30 и одно орудие "Мста-Б", - говорится в сводке министерства.
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вооруженные силы украины, херсонская область , безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Херсонская область , Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны: ВСУ потеряли за сутки до 15 военных на Херсонском направлении