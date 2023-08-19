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Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 19.08.2023

Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении

Российские войска на Херсонском направлении уничтожили до 15 украинских военнослужащих и две гаубицы, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.08.2023

2023-08-19T14:21

2023-08-19T14:21

2023-08-19T14:38

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

херсонская область

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Российские войска на Херсонском направлении уничтожили до 15 украинских военнослужащих и две гаубицы, сообщили в Минобороны РФ."На Херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения в течение суток уничтожено до 15 украинских военнослужащих, два автомобиля, две гаубицы Д-30 и одно орудие "Мста-Б", - говорится в сводке министерства.

херсонская область

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2023

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вооруженные силы украины, херсонская область , безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)