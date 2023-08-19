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Минобороны рассказало о потерях Киева на Краснолиманском направлении
Минобороны рассказало о потерях Киева на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 19.08.2023
Минобороны рассказало о потерях Киева на Краснолиманском направлении
Российские войска на Краснолиманском направлении отразили атаку противника, Киев потерял более 40 военнослужащих, две бронемашины и гаубицу, сообщили в... РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T14:18
2023-08-19T14:18
2023-08-19T14:37
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
луганская народная республика
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Российские войска на Краснолиманском направлении отразили атаку противника, Киев потерял более 40 военнослужащих, две бронемашины и гаубицу, сообщили в Минобороны РФ."На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражена атака штурмового отряда 42-й механизированной бригады ВСУ южнее населенного пункта Кузьмино Луганской народной республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, на данном направлении уничтожено более 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также гаубица Д-20.
луганская народная республика
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РИА Новости
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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Луганская Народная Республика
Минобороны рассказало о потерях Киева на Краснолиманском направлении
Минобороны: Киев потерял более 40 военных на Краснолиманском направлении