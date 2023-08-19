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Минобороны рассказало о потерях Киева на Краснолиманском направлении

Минобороны рассказало о потерях Киева на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 19.08.2023

Минобороны рассказало о потерях Киева на Краснолиманском направлении

Российские войска на Краснолиманском направлении отразили атаку противника, Киев потерял более 40 военнослужащих, две бронемашины и гаубицу, сообщили в... РИА Новости, 19.08.2023

2023-08-19T14:18

2023-08-19T14:18

2023-08-19T14:37

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

луганская народная республика

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Российские войска на Краснолиманском направлении отразили атаку противника, Киев потерял более 40 военнослужащих, две бронемашины и гаубицу, сообщили в Минобороны РФ."На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражена атака штурмового отряда 42-й механизированной бригады ВСУ южнее населенного пункта Кузьмино Луганской народной республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, на данном направлении уничтожено более 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также гаубица Д-20.

луганская народная республика

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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), луганская народная республика