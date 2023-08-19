https://ria.ru/20230819/posolstvo-1890954650.html

Посольство России в Риме указало СМИ на героизацию боевиков "Азова"*

Посольство России в Риме указало СМИ на героизацию боевиков "Азова"* - РИА Новости, 19.08.2023

Посольство России в Риме указало СМИ на героизацию боевиков "Азова"*

Посольство России в Риме выразило недоумение в связи с публикациями итальянских СМИ о возвращении к боевым действиям участников украинского батальона "Азов"*,... РИА Новости, 19.08.2023

2023-08-19T00:36

2023-08-19T00:36

2023-08-19T00:36

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РИМ, 19 авг - РИА Новости. Посольство России в Риме выразило недоумение в связи с публикациями итальянских СМИ о возвращении к боевым действиям участников украинского батальона "Азов"*, указав на героизацию боевиков и использование провокационных фотоиллюстраций. Врио директора департамента планирования применения Национальной гвардии Украины Николай Уршалович ранее заявил, что боевики батальона "Азов"* восстановились и полноценно принимают участие в боевых действиях - в нарушение договоренностей об их обмене в прошлом году. "Глубокое недоумение вызывают материалы в итальянских СМИ, в которых боевики из украинского неонацистского батальона "Азов"* героизируются и преподносятся как защитники европейских ценностей и спасители демократии", - сообщило посольство в своих социальных сетях. В частности, пишет дипмиссия, информационное агентство Ansa проиллюстрировало новость о возвращении боевиков провокационной фотографией, на которой они "гордо позируют под флагами" с символикой дивизий СС, с которых перекочевали эмблемы современных украинских поклонников Гитлера и Бандеры. "Прилично ли современному итальянскому обществу, в основе которого лежат идеи Cопротивления и которое гордится своими антифашистскими традициями, участвовать в навязываемой ему кампании по героизации откровенных нацистов?" - заявили в посольстве. "Пора бы, наконец, понять, что так нагло и бодро выступающие со страниц итальянских СМИ за свободу и демократию в мире Подоляк, Ермак, Данилов и прочие представители киевской бандитской хунты, возглавляемой Зеленским — это политические фанатики, экстремисты, террористы, антисемиты, идейные наследники Гитлера, Бандеры, Шухевича и других нацистских преступников, ввергших мир в катастрофу Второй мировой войны", - заключило посольство России.Владимир Зеленский 8 июля написал в своем Telegram-канале, что в Киев из Турции после его встречи с президентом Тайипом Эрдоганом летят Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега. Как указывал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия считает нарушением договоренностей передачу главарей боевиков Киеву, будет это обсуждать с турецкой стороной. По его словам, указанные лица, по достигнутым ранее соглашениям, должны были находиться на территории Турции до окончания конфликта. При этом он отметил, что Анкара приняла это решение под давлением на фоне провалов ВСУ во время контрнаступления и саммита НАТО в Вильнюсе. В сентябре прошлого года занимавший в тот период должность главы ДНР Денис Пушилин заявлял, что в результате обмена пленными с Украиной были освобождены 56 человек, из которых 55 - военнослужащие. Украине переданы 215 человек, среди которых были главари "Азова"*. Об обмене сообщал и Эрдоган. В январе 2023 года газета Hurriyet со ссылкой на турецкие источники писала, что боевики до сих пор находились в Турции, что, как сообщалось, было требованием России.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20230806/instruktory-1888416090.html

https://ria.ru/20230729/neonatsizm-1886985207.html

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в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, италия, рим