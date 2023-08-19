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Командующий ВВС Украины заявил о немедленном поражении самолетов при взлете

Командующий ВВС Украины заявил о немедленном поражении самолетов при взлете - РИА Новости, 20.08.2023

Командующий ВВС Украины заявил о немедленном поражении самолетов при взлете

Украинские самолеты при старте с аэродрома сразу же терпят поражение. Об этом заявил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук в эфире телеканала "Рада". РИА Новости, 20.08.2023

2023-08-19T22:23

2023-08-19T22:23

2023-08-20T04:55

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Украинские самолеты при старте с аэродрома сразу же терпят поражение. Об этом заявил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук в эфире телеканала "Рада"."Мы еще не успеем подняться с аэродрома, а наш самолет будет в зоне поражения. Наши самолеты каждый день обстреливают. <....> Как с земли, так и с воздуха", — посетовал он.По словам военного, каждый украинский пилот при выполнении задания находится под прицелом пяти-девяти самолетов противника разных типов.Россия сохраняет превосходство в воздухе в зоне СВО. Об этом, в частности, в начале июня заявлял президент Украины Владимир Зеленский, когда говорил о готовности Киева к началу контрнаступления. Оно стартовало 4 июня на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, но, как отметил, Владимир Путин попытки продвижения украинских войск провалились.

https://ria.ru/20230803/ukraina-1887881214.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

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