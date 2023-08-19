https://ria.ru/20230819/pogoda-1890976842.html
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 19.08.2023
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Облачная с прояснениями погода без существенных осадков и температура до плюс 26 градусов ожидаются в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник... РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T09:52
2023-08-19T09:52
2023-08-19T09:52
общество
москва
михаил леус
погода
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода без существенных осадков и температура до плюс 26 градусов ожидаются в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать гребень скандинавского антициклона. Облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Температура воздуха в Москве плюс 24 - плюс 26 градусов, по области плюс 22 - плюс 27", - рассказал Леус. По словам синоптика, ветер ожидается северный со скоростью три-восемь метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 753 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.
https://ria.ru/20230819/pogoda-1890960353.html
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общество, москва, михаил леус, погода
Общество, Москва, Михаил Леус, Погода
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Леус: без существенных осадков и до плюс 26 ожидается в Москве в субботу