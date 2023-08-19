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Москвичам спрогнозировали похолодание на следующей неделе - РИА Новости, 19.08.2023
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03:11 19.08.2023
https://ria.ru/20230819/pogoda-1890960353.html
Москвичам спрогнозировали похолодание на следующей неделе
Москвичам спрогнозировали похолодание на следующей неделе - РИА Новости, 19.08.2023
Москвичам спрогнозировали похолодание на следующей неделе
Температура воздуха к середине следующей недели опустится в Москве более чем на 10 градусов, со среды, 23 августа, столбик термометра не будет подниматься выше... РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T03:11
2023-08-19T03:11
общество
москва
россия
северная атлантика
роман вильфанд
гидрометцентр
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Температура воздуха к середине следующей недели опустится в Москве более чем на 10 градусов, со среды, 23 августа, столбик термометра не будет подниматься выше 20 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "В понедельник начинается постепенное изменение погоды, это будет еще переходный день, но все больше будет поступать воздуха из Северной Атлантики. В понедельник - (плюс) 22-24 градуса, во вторник - 20-21. Начиная со среды - заметное понижение температуры, столбик термометра не будет подниматься выше (плюс) 20 градусов в Москве", - сказал Вильфанд. По его словам, такая температура будет около нормы или ниже ее всего на 1 градус, но по сравнению с нынешней неделей столбик термометра опустится "более чем на 10 градусов".
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общество, москва, россия, северная атлантика, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Москва, Россия, Северная Атлантика, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Москвичам спрогнозировали похолодание на следующей неделе

Вильфанд: температура в Москве упадет более чем на 10 градусов к середине недели

© РИА Новости / Владимир ПесняДевушка гуляет с собакой
Девушка гуляет с собакой - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
Девушка гуляет с собакой. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Температура воздуха к середине следующей недели опустится в Москве более чем на 10 градусов, со среды, 23 августа, столбик термометра не будет подниматься выше 20 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"В понедельник начинается постепенное изменение погоды, это будет еще переходный день, но все больше будет поступать воздуха из Северной Атлантики. В понедельник - (плюс) 22-24 градуса, во вторник - 20-21. Начиная со среды - заметное понижение температуры, столбик термометра не будет подниматься выше (плюс) 20 градусов в Москве", - сказал Вильфанд.
По его словам, такая температура будет около нормы или ниже ее всего на 1 градус, но по сравнению с нынешней неделей столбик термометра опустится "более чем на 10 градусов".
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ОбществоМоскваРоссияСеверная АтлантикаРоман ВильфандГидрометцентр
 
 
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