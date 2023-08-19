https://ria.ru/20230819/pogoda-1890960353.html

Москвичам спрогнозировали похолодание на следующей неделе

Москвичам спрогнозировали похолодание на следующей неделе - РИА Новости, 19.08.2023

Москвичам спрогнозировали похолодание на следующей неделе

Температура воздуха к середине следующей недели опустится в Москве более чем на 10 градусов, со среды, 23 августа, столбик термометра не будет подниматься выше... РИА Новости, 19.08.2023

2023-08-19T03:11

2023-08-19T03:11

2023-08-19T03:11

общество

москва

россия

северная атлантика

роман вильфанд

гидрометцентр

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Температура воздуха к середине следующей недели опустится в Москве более чем на 10 градусов, со среды, 23 августа, столбик термометра не будет подниматься выше 20 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "В понедельник начинается постепенное изменение погоды, это будет еще переходный день, но все больше будет поступать воздуха из Северной Атлантики. В понедельник - (плюс) 22-24 градуса, во вторник - 20-21. Начиная со среды - заметное понижение температуры, столбик термометра не будет подниматься выше (плюс) 20 градусов в Москве", - сказал Вильфанд. По его словам, такая температура будет около нормы или ниже ее всего на 1 градус, но по сравнению с нынешней неделей столбик термометра опустится "более чем на 10 градусов".

https://ria.ru/20230812/zhara-1889665842.html

москва

россия

северная атлантика

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общество, москва, россия, северная атлантика, роман вильфанд, гидрометцентр