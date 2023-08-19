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В Пентагоне ждут конца контрнаступления для обсуждения решения конфликта - РИА Новости, 19.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
03:16 19.08.2023 (обновлено: 03:19 19.08.2023)
https://ria.ru/20230819/pentagon-1890960471.html
В Пентагоне ждут конца контрнаступления для обсуждения решения конфликта
В Пентагоне ждут конца контрнаступления для обсуждения решения конфликта - РИА Новости, 19.08.2023
В Пентагоне ждут конца контрнаступления для обсуждения решения конфликта
Председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли считает, что обсуждать возможность урегулирования конфликта на Украине дипломатическим путем... РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T03:16
2023-08-19T03:19
специальная военная операция на украине
сша
украина
марк милли
пентагон
вооруженные силы украины
нато
в мире
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ВАШИНГТОН, 19 авг – РИА Новости. Председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли считает, что обсуждать возможность урегулирования конфликта на Украине дипломатическим путем до завершения контрнаступления ВСУ преждевременно, об этом американский военачальник заявил в интервью газете Washington Post. "Я не собираюсь комментировать какие-либо будущие события, текущие переговоры или любые подобные вещи. Я бы сказал, что есть разные способы достижения этих целей. И прямо сейчас я бы сказал, что, наверное, слишком рано говорить об этом. Контрнаступление еще не исчерпало себя. Нужно посмотреть, чем все это закончится, а после - двигаться дальше", - сказал Милли. Таким образом он ответил на вопрос журналистов газеты о том, ведутся ли, по данным США, сейчас какие-либо закулисные переговоры между Москвой и Киевом относительно окончания украинского конфликта. При этом Милли уклонился от прямого ответа на вопрос о том, "может ли победить Украина". "Это зависит от того, что вы подразумеваете под словом "победить". Для Украины это борьба за существование, за выживание. Но для остальной Европы и остального мира, для США, на самом деле, речь идет о правилах и о том, чтобы эти правила оставались в силе", - указал американский военачальник. Он выразил уверенность в том, что, если конечной целью считать "свободную, независимую и суверенную Украину с целостной территорией, тогда это потребует еще значительных усилий". Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников". Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
https://ria.ru/20230819/peregovory-1890953607.html
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сша, украина, марк милли, пентагон, вооруженные силы украины, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, США, Украина, Марк Милли, Пентагон, Вооруженные силы Украины, НАТО, В мире
В Пентагоне ждут конца контрнаступления для обсуждения решения конфликта

Пентагон: решение конфликта на Украине обсудят после конца контрнаступления

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПредседатель объединенного комитета начальников штабов, генерал Марк Милли
Председатель объединенного комитета начальников штабов, генерал Марк Милли - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Председатель объединенного комитета начальников штабов, генерал Марк Милли. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 авг – РИА Новости. Председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли считает, что обсуждать возможность урегулирования конфликта на Украине дипломатическим путем до завершения контрнаступления ВСУ преждевременно, об этом американский военачальник заявил в интервью газете Washington Post.
«
"Я не собираюсь комментировать какие-либо будущие события, текущие переговоры или любые подобные вещи. Я бы сказал, что есть разные способы достижения этих целей. И прямо сейчас я бы сказал, что, наверное, слишком рано говорить об этом. Контрнаступление еще не исчерпало себя. Нужно посмотреть, чем все это закончится, а после - двигаться дальше", - сказал Милли.
Таким образом он ответил на вопрос журналистов газеты о том, ведутся ли, по данным США, сейчас какие-либо закулисные переговоры между Москвой и Киевом относительно окончания украинского конфликта.
При этом Милли уклонился от прямого ответа на вопрос о том, "может ли победить Украина". "Это зависит от того, что вы подразумеваете под словом "победить". Для Украины это борьба за существование, за выживание. Но для остальной Европы и остального мира, для США, на самом деле, речь идет о правилах и о том, чтобы эти правила оставались в силе", - указал американский военачальник.
Он выразил уверенность в том, что, если конечной целью считать "свободную, независимую и суверенную Украину с целостной территорией, тогда это потребует еще значительных усилий".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
Лавров рассказал о перспективах переговоров с Западом по Украине
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Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников".
Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley.
Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
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В США заявили об упущенном шансе на переговоры с Россией
03:05
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАУкраинаМарк МиллиПентагонВооруженные силы УкраиныНАТОВ мире
 
 
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