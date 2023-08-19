https://ria.ru/20230819/patrulirovanie-1891007112.html

Завершилось третье совместное патрулирование ВМФ России и ВМС Китая

Завершилось третье совместное патрулирование ВМФ России и ВМС Китая - РИА Новости, 19.08.2023

Завершилось третье совместное патрулирование ВМФ России и ВМС Китая

Третье совместное патрулирование ВМФ России и ВМС Китая на Тихом океане завершилось, сообщили в субботу в пресс-службе Тихоокеанского флота (ТОФ). РИА Новости, 19.08.2023

2023-08-19T13:53

2023-08-19T13:53

2023-08-19T13:53

китай

россия

тихий океан

тихоокеанский флот вмф россии

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Третье совместное патрулирование ВМФ России и ВМС Китая на Тихом океане завершилось, сообщили в субботу в пресс-службе Тихоокеанского флота (ТОФ). "Военно-морской Флот (ВМФ) России и Военно-морские силы (ВМС) Китая завершили третье по счёту совместное патрулирование акватории Тихого океана", - говорится в сообщении. Как уточнили в пресс-службе флота, совместное патрулирование длилось более трех недель. Корабли ТОФ вместе с отрядом ВМС Народно-освободительной армии Китая прошли более 6,5 тысячи морских миль через Японское, Охотское, Берингово моря и Тихий океан. В ходе патрулирования российско-китайский отряд прошел вдоль Курильской гряды и обогнул часть архипелага Алеутских островов. За время патрулирования были проведены совместные противолодочные и противовоздушные тренировки, осуществлен поиск подводных лодок условного противника с привлечением вертолетов и самолетов морской авиации обеих сторон, выполнены условные ракетные стрельбы по отряду кораблей условного противника. "Всего в рамках третьего российско-китайского патрулирования было выполнено более 50 учебно-боевых упражнений, часть из которых - с фактическим применением корабельного оружия", - уточнили во флоте. Первое совместное российско-китайское военно-морское патрулирование было проведено в 2021 году, второе - осенью 2022 года.

https://ria.ru/20230815/produktsiya-1890205040.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

китай, россия, тихий океан, тихоокеанский флот вмф россии