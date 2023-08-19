https://ria.ru/20230819/patrulirovanie-1891007112.html
Завершилось третье совместное патрулирование ВМФ России и ВМС Китая
Завершилось третье совместное патрулирование ВМФ России и ВМС Китая - РИА Новости, 19.08.2023
Завершилось третье совместное патрулирование ВМФ России и ВМС Китая
Третье совместное патрулирование ВМФ России и ВМС Китая на Тихом океане завершилось, сообщили в субботу в пресс-службе Тихоокеанского флота (ТОФ). РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T13:53
2023-08-19T13:53
2023-08-19T13:53
китай
россия
тихий океан
тихоокеанский флот вмф россии
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Третье совместное патрулирование ВМФ России и ВМС Китая на Тихом океане завершилось, сообщили в субботу в пресс-службе Тихоокеанского флота (ТОФ). "Военно-морской Флот (ВМФ) России и Военно-морские силы (ВМС) Китая завершили третье по счёту совместное патрулирование акватории Тихого океана", - говорится в сообщении. Как уточнили в пресс-службе флота, совместное патрулирование длилось более трех недель. Корабли ТОФ вместе с отрядом ВМС Народно-освободительной армии Китая прошли более 6,5 тысячи морских миль через Японское, Охотское, Берингово моря и Тихий океан. В ходе патрулирования российско-китайский отряд прошел вдоль Курильской гряды и обогнул часть архипелага Алеутских островов. За время патрулирования были проведены совместные противолодочные и противовоздушные тренировки, осуществлен поиск подводных лодок условного противника с привлечением вертолетов и самолетов морской авиации обеих сторон, выполнены условные ракетные стрельбы по отряду кораблей условного противника. "Всего в рамках третьего российско-китайского патрулирования было выполнено более 50 учебно-боевых упражнений, часть из которых - с фактическим применением корабельного оружия", - уточнили во флоте. Первое совместное российско-китайское военно-морское патрулирование было проведено в 2021 году, второе - осенью 2022 года.
https://ria.ru/20230815/produktsiya-1890205040.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, россия, тихий океан, тихоокеанский флот вмф россии
Китай, Россия, Тихий океан, Тихоокеанский флот ВМФ России
Завершилось третье совместное патрулирование ВМФ России и ВМС Китая
На Тихом океане завершилось совместное патрулирование ВМФ России и ВМС Китая
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Третье совместное патрулирование ВМФ России и ВМС Китая на Тихом океане завершилось, сообщили в субботу в пресс-службе Тихоокеанского флота (ТОФ).
"Военно-морской Флот (ВМФ) России и Военно-морские силы (ВМС) Китая завершили третье по счёту совместное патрулирование акватории Тихого океана", - говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе флота, совместное патрулирование длилось более трех недель. Корабли ТОФ вместе с отрядом ВМС Народно-освободительной армии Китая прошли более 6,5 тысячи морских миль через Японское, Охотское, Берингово моря
и Тихий океан. В ходе патрулирования российско-китайский отряд прошел вдоль Курильской гряды и обогнул часть архипелага Алеутских островов.
За время патрулирования были проведены совместные противолодочные и противовоздушные тренировки, осуществлен поиск подводных лодок условного противника с привлечением вертолетов и самолетов морской авиации обеих сторон, выполнены условные ракетные стрельбы по отряду кораблей условного противника.
"Всего в рамках третьего российско-китайского патрулирования было выполнено более 50 учебно-боевых упражнений, часть из которых - с фактическим применением корабельного оружия", - уточнили во флоте.
Первое совместное российско-китайское военно-морское патрулирование было проведено в 2021 году, второе - осенью 2022 года.
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