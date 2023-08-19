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Сенатор Джабаров резко ответил Боррелю после слов о России
Сенатор Джабаров резко ответил Боррелю после слов о России - РИА Новости, 19.08.2023
Сенатор Джабаров резко ответил Боррелю после слов о России
Сенатор Владимир Джабаров дал жесткую оценку главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю, который грубо высказался о России. Свою точку зрения парламентарий озвучил в... РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T14:08
2023-08-19T14:08
2023-08-19T14:08
россия
жозеп боррель
евросоюз
владимир джабаров
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Сенатор Владимир Джабаров дал жесткую оценку главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю, который грубо высказался о России. Свою точку зрения парламентарий озвучил в Telegram-канале."Если Россия, по мнению Борреля, экономический карлик, то сам Боррель - карлик политический", - написал он.Ранее европейский дипломат назвал Россию экономическим карликом и сравнил ее с заправочной станцией, у владельца которой есть атомная бомба.
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россия, жозеп боррель, евросоюз, владимир джабаров
Россия, Жозеп Боррель, Евросоюз, Владимир Джабаров
Сенатор Джабаров резко ответил Боррелю после слов о России
Джабаров назвал Борреля политическим карликом из-за слов о России