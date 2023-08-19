https://ria.ru/20230819/otnosheniya-1890985000.html

Советник Эрдогана охарактеризовал отношения Турции и России

Советник Эрдогана охарактеризовал отношения Турции и России - РИА Новости, 19.08.2023

Советник Эрдогана охарактеризовал отношения Турции и России

Главный советник президента Турции Акиф Чагатай Кылыч заявил телеканалу CNN Türk, что похолодания в отношениях Анкары и Москвы нет, стороны ведут переговоры по... РИА Новости, 19.08.2023

2023-08-19T11:00

2023-08-19T11:00

2023-08-19T12:31

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АНКАРА, 19 авг - РИА Новости. Главный советник президента Турции Акиф Чагатай Кылыч заявил телеканалу CNN Türk, что похолодания в отношениях Анкары и Москвы нет, стороны ведут переговоры по зерновой сделке.Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована."Нет, похолодания нет. Мы ведем активную работу на уровне внешнеполитических ведомств, на уровне разведывательных ведомств. На внешнеполитическом уровне продолжаем переговоры по зерновой сделке", - заявил советник, отвечая на вопрос о возможности похолодания в отношениях Анкары и Москвы.Акиф Чагатай Кылыч также заявил об отсутствии проблем между президентом РФ Владимиром Путиным и его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом."Между господином Путиным и нашим президентом нет никаких проблем. Как лидер страны - члена НАТО господин президент (Эрдоган - ред.) - единственный президент, который может вести переговоры с обеими сторонами (конфликта на Украине - ред.), мы должны это видеть", - заявил советник.

https://ria.ru/20230806/sotrudnichestvo-1888517614.html

https://ria.ru/20230817/more-1890717663.html

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турция, россия, в мире