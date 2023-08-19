https://ria.ru/20230819/oruzhie-1890965867.html

"Страны не будет": Украину спустили на землю после заявления о новом оружии

"Страны не будет": Украину спустили на землю после заявления о новом оружии - РИА Новости, 19.08.2023

"Страны не будет": Украину спустили на землю после заявления о новом оружии

Пользователи соцсети X негативно оценили заявление украинского Минобороны о том, что ранее невозможные поставки Киеву истребителей F-16 могут стать реальностью. РИА Новости, 19.08.2023

2023-08-19T06:27

2023-08-19T06:27

2023-08-19T06:29

в мире

украина

f-16

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Пользователи соцсети X негативно оценили заявление украинского Минобороны о том, что ранее невозможные поставки Киеву истребителей F-16 могут стать реальностью."К сожалению, к тому моменту как они прибудут, не будет Украины. Вы вообще знаете, сколько времени нужно, чтобы пройти пилоту базовое обучение?" — отметил Zekkah."40-летние старые самолеты против современных технологий? Я бы на вашем месте не надеялся", — посоветовал Simple Life."На следующей неделе они станут грудой металла на поле боя", — написал john."Уже слишком поздно", — прокомментировал Organic Oracle Outlaw."Скоро? Правда? Это "скоро", возможно, вообще не настанет", — высказался Fog.Белый дом в пятницу подтвердил, что даст согласие на передачу Украине истребителей F-16 из "третьих стран" после того, как летчики пройдут обучение.

https://ria.ru/20230819/general-1890965329.html

украина

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в мире, украина, f-16