https://ria.ru/20230819/obstrely-1890966342.html

ВСУ за ночь обстреляли Донецк и Макеевку снарядами натовского калибра

ВСУ за ночь обстреляли Донецк и Макеевку снарядами натовского калибра - РИА Новости, 19.08.2023

ВСУ за ночь обстреляли Донецк и Макеевку снарядами натовского калибра

Украинские войска за ночь обстреляли Донецк и Макеевку, выпущено шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, а также три кассетных снаряда 155... РИА Новости, 19.08.2023

2023-08-19T06:53

2023-08-19T06:53

2023-08-19T06:53

специальная военная операция на украине

донецк

макеевка

донецкая народная республика

нато

сцкк

россия

происшествия

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ДОНЕЦК, 19 авг - РИА Новости. Украинские войска за ночь обстреляли Донецк и Макеевку, выпущено шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, а также три кассетных снаряда 155 миллиметров из "натовской" артиллерии, сообщило в своем телеграм-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению... 23.25 (мск пятницы ред.) - населенный пункт Новосёловка Первая - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметра (кассетный)", - говорится в сообщении представительства. Отмечается, что это же район города обстреляли в 23.30 мск пятницы тремя "натовскими" снарядами. Еще три снаряда выпустили по Макеевке в 5.55 мск. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230818/pvo-1890934120.html

донецк

макеевка

донецкая народная республика

россия

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донецк, макеевка, донецкая народная республика, нато, сцкк, россия, происшествия