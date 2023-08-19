https://ria.ru/20230819/obstrely-1890966342.html
ВСУ за ночь обстреляли Донецк и Макеевку снарядами натовского калибра
ВСУ за ночь обстреляли Донецк и Макеевку снарядами натовского калибра - РИА Новости, 19.08.2023
ВСУ за ночь обстреляли Донецк и Макеевку снарядами натовского калибра
Украинские войска за ночь обстреляли Донецк и Макеевку, выпущено шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, а также три кассетных снаряда 155... РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T06:53
2023-08-19T06:53
2023-08-19T06:53
специальная военная операция на украине
донецк
макеевка
донецкая народная республика
нато
сцкк
россия
происшествия
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ДОНЕЦК, 19 авг - РИА Новости. Украинские войска за ночь обстреляли Донецк и Макеевку, выпущено шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, а также три кассетных снаряда 155 миллиметров из "натовской" артиллерии, сообщило в своем телеграм-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению... 23.25 (мск пятницы ред.) - населенный пункт Новосёловка Первая - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметра (кассетный)", - говорится в сообщении представительства. Отмечается, что это же район города обстреляли в 23.30 мск пятницы тремя "натовскими" снарядами. Еще три снаряда выпустили по Макеевке в 5.55 мск. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230818/pvo-1890934120.html
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Специальная военная операция на Украине, Донецк, Макеевка, Донецкая Народная Республика, НАТО, СЦКК, Россия, Происшествия
ВСУ за ночь обстреляли Донецк и Макеевку снарядами натовского калибра
СЦКК: ВСУ за ночь обстреляли Донецк и Макеевку снарядами натовского калибра