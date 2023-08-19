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Украинские войска за сутки 44 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 44 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 19.08.2023
Украинские войска за сутки 44 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 44 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 150 различных боеприпасов, сообщило в своем... РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T01:03
2023-08-19T01:03
2023-08-19T01:03
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
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сцкк
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ДОНЕЦК, 19 авг - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 44 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 150 различных боеприпасов, сообщило в своем телеграм-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 44 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины)", - говорится в размещенном заявлении. Как отмечает представительство, всего украинские войска выпустили 150 различных боеприпасов. Под огнем оказались районы восьми населенных пунктов республики: Горловка, Гольмовский, Зайцево, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка, Никольское, Новоандреевка. Согласно сводке, за прошедшие сутки в результате обстрелов погибли шесть человек, 11 человек получили ранения различной степени тяжести в Киевском и Ворошиловском районах Донецка, Червоногвардейском районе Макеевки, Васильевке и Никольском. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 70 обстрелов.
https://ria.ru/20230818/pvo-1890934120.html
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донецкая народная республика, донецк, макеевка, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, Макеевка, СЦКК, Происшествия
Украинские войска за сутки 44 раза обстреляли территорию ДНР
СЦКК: украинские войска за сутки 44 раза обстреляли территорию ДНР