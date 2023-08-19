https://ria.ru/20230819/obstrel-1891057534.html

ВСУ выпустили 25 снарядов по ДНР

ВСУ выпустили 25 снарядов по ДНР - РИА Новости, 19.08.2023

ВСУ выпустили 25 снарядов по ДНР

Украинские войска выпустили 25 снарядов по населенным пунктам Зайцево, Гольмовский, Луганское, Горловка и Донецку, сообщили в субботу в представительстве ДНР в... РИА Новости, 19.08.2023

2023-08-19T21:04

2023-08-19T21:04

2023-08-19T21:04

специальная военная операция на украине

в мире

зайцево

горловка

сцкк

донецк

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ДОНЕЦК, 19 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили 25 снарядов по населенным пунктам Зайцево, Гольмовский, Луганское, Горловка и Донецку, сообщили в субботу в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.10 - населенный пункт Нелеповка – населенный пункт Зайцево: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра... 17.30 - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Зайцево: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства. Гольмовский подвергся обстрелам в 17.25, по нему выпустили четыре снаряда калибром 152 миллиметра. Затем украинские войска обстреляли Горловку, в 18.05 выпустив по ней три снаряда калибром 152 миллиметра, и Луганское, выпустив в 19.20 четыре снаряда калибром 155 миллиметров. Донецк подвергся обстрелам с 18.40 по 20.05, по нему выпустили восемь снарядов калибром 155 миллиметров. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230817/svo-1890723239.html

https://ria.ru/20230819/kupyansk-1891056605.html

зайцево

горловка

донецк

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в мире, зайцево, горловка, сцкк, донецк