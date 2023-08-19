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Украинские войска обстреляли ДНР ракетами и натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли ДНР ракетами и натовскими снарядами - РИА Новости, 19.08.2023
Украинские войска обстреляли ДНР ракетами и натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Донецк, Зайцево и Светлодарск, выпустив две зажигательные ракеты из РСЗО, четыре снаряда калибра 152 миллиметра и 18 снарядов... РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T17:11
2023-08-19T17:11
2023-08-19T17:11
специальная военная операция на украине
донецк
зайцево
сцкк
происшествия
донецкая народная республика
светлодарск
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ДОНЕЦК, 19 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Зайцево и Светлодарск, выпустив две зажигательные ракеты из РСЗО, четыре снаряда калибра 152 миллиметра и 18 снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в СЦКК. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.45 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Новосёловка Первая - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 16.15 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Нелеповка - населенный пункт Зайцево: выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра... 16.25 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Щербиновка - населенный пункт Зайцево: выпущено две ракеты из РСЗО (зажигательные)", - говорится в сообщениях, опубликованных в телеграм-канале представительства. Кроме того, сообщается, что в 14.50 мск украинские войска обстреляли Донецк, выпустив три снаряда калибра 155 миллиметров. В 15.50, 15.55 и 16.05 мск ведомство зафиксировало обстрелы Светлодарска, украинские войска выпустили 11 снарядов калибра 155 миллиметров. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230816/subboepripasy-1890461084.html
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донецк, зайцево, сцкк, происшествия, донецкая народная республика, светлодарск
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Зайцево, СЦКК, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Светлодарск
Украинские войска обстреляли ДНР ракетами и натовскими снарядами
Представительстве ДНР: ВСУ обстреляли Донецк, Зайцево и Светлодарск