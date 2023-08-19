ВСУ выпустили по Белгородской области 140 снарядов за сутки
Гладков: ВСУ выпустили за сутки 140 снарядов по территории Белгородской области
Воронка от обстрелов. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 19 авг - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области около 140 снарядов, приграничный поселок Новая Таволжанка был обстрелян из РСЗО "Град", сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
В субботу в своем Telegram-канале он опубликовал информацию об обстрелах, зафиксированных в регионе в пятницу, 18 августа. Шесть приграничных муниципалитетов подверглись обстрелам, общее количество выпущенных снарядов составило 140, причем более половины из них были направлены на Белгородский район. Кроме того, в этом районе был сбит украинский беспилотник. В результате обстрелов была повреждена линия электропередач. В Валуйском городском округе в результате обстрела произошло возгорание на поле с пшеницей площадью пять гектаров. В настоящее время пожар удалось потушить. Пострадавших среди мирных жителей нет.
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"В Белгородском районе по селам Солнцевка и Нехотеевка выпущено по 4 артиллерийских снаряда, по селу Журавлевка – 9 артиллерийских снарядов. Также в Журавлевке противник сбросил с БПЛА 6 взрывных устройств, в том числе два осколочных гранатометных выстрела. В селе Соломино сбит один беспилотник противника. В данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет. Из артиллерии и гранатомета обстреляно село Наумовка – зафиксировано 15 артиллерийских снарядов и 50 гранатометных выстрелов. Также в Наумовке с БПЛА сброшено одно взрывное устройство", - написал Гладков.
В Борисовском районе, по словам губернатора, 8 минометных снарядов выпущено по окраине села Березовка. В Валуйском городском округе 5 раз из ствольной артиллерии обстреляли село Новопетровка. В Волоконовском районе с беспилотника сброшен один осколочный боеприпас на окраине хутора Старый.
Как уточнил глава области, в Грайворонском округе по окраине сел Дроновка, Сподарюшино и Безымено в сумме выпущено 19 минометных снарядов.
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"В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено 7 артиллерийских снарядов и 4 снаряда из РСЗО "Град". Пострадавших нет. На одной из улиц произошел обрыв линии электропередачи. В данный момент электроэнергия восстановлена. Под артиллерийский обстрел попал МАПП "Шебекино" – установлено 7 прилетов", - добавил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.