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ВСУ выпустили по Белгородской области 140 снарядов за сутки - РИА Новости, 19.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:14 19.08.2023
https://ria.ru/20230819/obstrel-1890986581.html
ВСУ выпустили по Белгородской области 140 снарядов за сутки
ВСУ выпустили по Белгородской области 140 снарядов за сутки - РИА Новости, 19.08.2023
ВСУ выпустили по Белгородской области 140 снарядов за сутки
Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области около 140 снарядов, приграничный поселок Новая Таволжанка был обстрелян из... РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T11:14
2023-08-19T11:14
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 19 авг - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области около 140 снарядов, приграничный поселок Новая Таволжанка был обстрелян из РСЗО "Град", сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. В субботу в своем Telegram-канале он опубликовал информацию об обстрелах, зафиксированных в регионе в пятницу, 18 августа. Шесть приграничных муниципалитетов подверглись обстрелам, общее количество выпущенных снарядов составило 140, причем более половины из них были направлены на Белгородский район. Кроме того, в этом районе был сбит украинский беспилотник. В результате обстрелов была повреждена линия электропередач. В Валуйском городском округе в результате обстрела произошло возгорание на поле с пшеницей площадью пять гектаров. В настоящее время пожар удалось потушить. Пострадавших среди мирных жителей нет. "В Белгородском районе по селам Солнцевка и Нехотеевка выпущено по 4 артиллерийских снаряда, по селу Журавлевка – 9 артиллерийских снарядов. Также в Журавлевке противник сбросил с БПЛА 6 взрывных устройств, в том числе два осколочных гранатометных выстрела. В селе Соломино сбит один беспилотник противника. В данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет. Из артиллерии и гранатомета обстреляно село Наумовка – зафиксировано 15 артиллерийских снарядов и 50 гранатометных выстрелов. Также в Наумовке с БПЛА сброшено одно взрывное устройство", - написал Гладков. В Борисовском районе, по словам губернатора, 8 минометных снарядов выпущено по окраине села Березовка. В Валуйском городском округе 5 раз из ствольной артиллерии обстреляли село Новопетровка. В Волоконовском районе с беспилотника сброшен один осколочный боеприпас на окраине хутора Старый. Как уточнил глава области, в Грайворонском округе по окраине сел Дроновка, Сподарюшино и Безымено в сумме выпущено 19 минометных снарядов. "В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено 7 артиллерийских снарядов и 4 снаряда из РСЗО "Град". Пострадавших нет. На одной из улиц произошел обрыв линии электропередачи. В данный момент электроэнергия восстановлена. Под артиллерийский обстрел попал МАПП "Шебекино" – установлено 7 прилетов", - добавил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.
https://ria.ru/20230725/sotsspravedlivost-1886046375.html
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происшествия, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков
ВСУ выпустили по Белгородской области 140 снарядов за сутки

Гладков: ВСУ выпустили за сутки 140 снарядов по территории Белгородской области

© РИА Новости / Давид НарманияВоронка от обстрелов
Воронка от обстрелов - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
© РИА Новости / Давид Нармания
Воронка от обстрелов. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 19 авг - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области около 140 снарядов, приграничный поселок Новая Таволжанка был обстрелян из РСЗО "Град", сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
В субботу в своем Telegram-канале он опубликовал информацию об обстрелах, зафиксированных в регионе в пятницу, 18 августа. Шесть приграничных муниципалитетов подверглись обстрелам, общее количество выпущенных снарядов составило 140, причем более половины из них были направлены на Белгородский район. Кроме того, в этом районе был сбит украинский беспилотник. В результате обстрелов была повреждена линия электропередач. В Валуйском городском округе в результате обстрела произошло возгорание на поле с пшеницей площадью пять гектаров. В настоящее время пожар удалось потушить. Пострадавших среди мирных жителей нет.
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"В Белгородском районе по селам Солнцевка и Нехотеевка выпущено по 4 артиллерийских снаряда, по селу Журавлевка – 9 артиллерийских снарядов. Также в Журавлевке противник сбросил с БПЛА 6 взрывных устройств, в том числе два осколочных гранатометных выстрела. В селе Соломино сбит один беспилотник противника. В данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет. Из артиллерии и гранатомета обстреляно село Наумовка – зафиксировано 15 артиллерийских снарядов и 50 гранатометных выстрелов. Также в Наумовке с БПЛА сброшено одно взрывное устройство", - написал Гладков.
В Борисовском районе, по словам губернатора, 8 минометных снарядов выпущено по окраине села Березовка. В Валуйском городском округе 5 раз из ствольной артиллерии обстреляли село Новопетровка. В Волоконовском районе с беспилотника сброшен один осколочный боеприпас на окраине хутора Старый.
Как уточнил глава области, в Грайворонском округе по окраине сел Дроновка, Сподарюшино и Безымено в сумме выпущено 19 минометных снарядов.
«
"В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено 7 артиллерийских снарядов и 4 снаряда из РСЗО "Град". Пострадавших нет. На одной из улиц произошел обрыв линии электропередачи. В данный момент электроэнергия восстановлена. Под артиллерийский обстрел попал МАПП "Шебекино" – установлено 7 прилетов", - добавил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьБелгородский районВячеслав Гладков
 
 
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