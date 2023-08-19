https://ria.ru/20230819/obstrel-1890986581.html

ВСУ выпустили по Белгородской области 140 снарядов за сутки

ВСУ выпустили по Белгородской области 140 снарядов за сутки - РИА Новости, 19.08.2023

ВСУ выпустили по Белгородской области 140 снарядов за сутки

Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области около 140 снарядов, приграничный поселок Новая Таволжанка был обстрелян из... РИА Новости, 19.08.2023

2023-08-19T11:14

2023-08-19T11:14

2023-08-19T11:14

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

белгородский район

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 19 авг - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области около 140 снарядов, приграничный поселок Новая Таволжанка был обстрелян из РСЗО "Град", сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. В субботу в своем Telegram-канале он опубликовал информацию об обстрелах, зафиксированных в регионе в пятницу, 18 августа. Шесть приграничных муниципалитетов подверглись обстрелам, общее количество выпущенных снарядов составило 140, причем более половины из них были направлены на Белгородский район. Кроме того, в этом районе был сбит украинский беспилотник. В результате обстрелов была повреждена линия электропередач. В Валуйском городском округе в результате обстрела произошло возгорание на поле с пшеницей площадью пять гектаров. В настоящее время пожар удалось потушить. Пострадавших среди мирных жителей нет. "В Белгородском районе по селам Солнцевка и Нехотеевка выпущено по 4 артиллерийских снаряда, по селу Журавлевка – 9 артиллерийских снарядов. Также в Журавлевке противник сбросил с БПЛА 6 взрывных устройств, в том числе два осколочных гранатометных выстрела. В селе Соломино сбит один беспилотник противника. В данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет. Из артиллерии и гранатомета обстреляно село Наумовка – зафиксировано 15 артиллерийских снарядов и 50 гранатометных выстрелов. Также в Наумовке с БПЛА сброшено одно взрывное устройство", - написал Гладков. В Борисовском районе, по словам губернатора, 8 минометных снарядов выпущено по окраине села Березовка. В Валуйском городском округе 5 раз из ствольной артиллерии обстреляли село Новопетровка. В Волоконовском районе с беспилотника сброшен один осколочный боеприпас на окраине хутора Старый. Как уточнил глава области, в Грайворонском округе по окраине сел Дроновка, Сподарюшино и Безымено в сумме выпущено 19 минометных снарядов. "В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено 7 артиллерийских снарядов и 4 снаряда из РСЗО "Град". Пострадавших нет. На одной из улиц произошел обрыв линии электропередачи. В данный момент электроэнергия восстановлена. Под артиллерийский обстрел попал МАПП "Шебекино" – установлено 7 прилетов", - добавил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.

https://ria.ru/20230725/sotsspravedlivost-1886046375.html

https://ria.ru/20230602/udar-1875660466.html

белгородская область

белгородский район

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происшествия, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков