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Делегация ЭКОВАС встретилась с лидером мятежников в Нигере - РИА Новости, 19.08.2023
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21:57 19.08.2023 (обновлено: 22:51 19.08.2023)
https://ria.ru/20230819/niger-1891061660.html
Делегация ЭКОВАС встретилась с лидером мятежников в Нигере
Делегация ЭКОВАС встретилась с лидером мятежников в Нигере - РИА Новости, 19.08.2023
Делегация ЭКОВАС встретилась с лидером мятежников в Нигере
Делегация Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), прибывшая в субботу в столицу Нигера, встретилась с главой созданного мятежниками... РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T21:57
2023-08-19T22:51
нигер
переворот в нигере — 2023
ниамей
мохамед базум
нигерия
абуджа
в мире
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости/Прайм. Делегация Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), прибывшая в субботу в столицу Нигера, встретилась с главой созданного мятежниками "Национального совета по защите отечества" генералом Абдурахманом Тчиани, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя президента Нигерии."Делегация ЭКОВАС... провела переговоры с лидером хунты генералом Абдурахманом Тчиани в Ниамее", - говорится в сообщении.Ранее члены делегации регионального блока также провели встречу с отстраненным от власти президентом Нигера Мохамедом Базумом.Комиссар ЭКОВАС по политическим делам, миру и безопасности Абдель Фатау Мусах ранее заявлял, что 19 августа ЭКОВАС может направить в Нигер дипломатическую миссию. Согласно информации комиссара, сообщество готово урегулировать конфликт мирным путем, однако, по его словам, "танго танцуют вдвоем".Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
https://ria.ru/20230808/niger-1888735146.html
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нигер, переворот в нигере — 2023, ниамей, мохамед базум, нигерия, абуджа, в мире
Нигер, Переворот в Нигере — 2023, Ниамей, Мохамед Базум, Нигерия, Абуджа, В мире
Делегация ЭКОВАС встретилась с лидером мятежников в Нигере

Рейтер: делегация ЭКОВАС встретилась с лидером мятежников Тчиани в Нигере

© Radio Télévision du NigerГенерал Тчиани
Генерал Тчиани
© Radio Télévision du Niger
Генерал Тчиани. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости/Прайм. Делегация Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), прибывшая в субботу в столицу Нигера, встретилась с главой созданного мятежниками "Национального совета по защите отечества" генералом Абдурахманом Тчиани, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя президента Нигерии.
"Делегация ЭКОВАС... провела переговоры с лидером хунты генералом Абдурахманом Тчиани в Ниамее", - говорится в сообщении.
Ранее члены делегации регионального блока также провели встречу с отстраненным от власти президентом Нигера Мохамедом Базумом.
Комиссар ЭКОВАС по политическим делам, миру и безопасности Абдель Фатау Мусах ранее заявлял, что 19 августа ЭКОВАС может направить в Нигер дипломатическую миссию. Согласно информации комиссара, сообщество готово урегулировать конфликт мирным путем, однако, по его словам, "танго танцуют вдвоем".
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
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НигерПереворот в Нигере — 2023НиамейМохамед БазумНигерияАбуджаВ мире
 
 
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