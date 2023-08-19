https://ria.ru/20230819/niger-1891058423.html
Делегация ЭКОВАС встретилась с бывшим президентом Нигера
Делегация ЭКОВАС встретилась с бывшим президентом Нигера - РИА Новости, 19.08.2023
Делегация ЭКОВАС встретилась с бывшим президентом Нигера
Члены делегации Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), прибывшие в Нигер, встретились с отстраненным от власти президентом страны Мохамедом... РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T21:10
2023-08-19T21:10
2023-08-19T21:26
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мохамед базум
али махаман ламин зейн
переворот в нигере — 2023
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Члены делегации Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), прибывшие в Нигер, встретились с отстраненным от власти президентом страны Мохамедом Базумом, сообщила радиостанция RFI. "Делегацию ЭКОВАС, которая прибыла в полдень субботы в Ниамей, встретил в аэропорту назначенный мятежниками премьер-министр Али Махаман Ламин Зейн. Представителям западноафриканских стран, которых возглавил бывший президент Нигерии Абдусалам Абубакар, удалось встретиться с президентом Мохамедом Базумом, которого отстранили 26 июля", - говорится в сообщении радиостанции. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на источники передавало, что делегация ЭКОВАС прибыла в столицу Нигера. Комиссар ЭКОВАС по политическим делам, миру и безопасности Абдель Фатау Мусах ранее заявлял, что 19 августа ЭКОВАС может направить в Нигер дипломатическую миссию. Согласно информации комиссара, сообщество готово урегулировать конфликт мирным путем, однако, по его словам, "танго танцуют вдвоем". Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
https://ria.ru/20230808/niger-1888735146.html
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в мире, нигер, ниамей, нигерия, мохамед базум, али махаман ламин зейн, переворот в нигере — 2023
В мире, Нигер, Ниамей, Нигерия, Мохамед Базум, Али Махаман Ламин Зейн, Переворот в Нигере — 2023
Делегация ЭКОВАС встретилась с бывшим президентом Нигера
RFI: делегация ЭКОВАС встретилась с бывшим президентом Нигера Базумом