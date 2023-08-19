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ЭКОВАС потребовало от мятежников в Нигере освободить президента - РИА Новости, 19.08.2023
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18:21 19.08.2023 (обновлено: 18:45 19.08.2023)
https://ria.ru/20230819/niger-1891040112.html
ЭКОВАС потребовало от мятежников в Нигере освободить президента
ЭКОВАС потребовало от мятежников в Нигере освободить президента - РИА Новости, 19.08.2023
ЭКОВАС потребовало от мятежников в Нигере освободить президента
Прибывшая в Нигер делегация Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) потребовала от мятежников освободить президента Мухамеда Базума. Об этом... РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T18:21
2023-08-19T18:45
в мире
нигер
ниамей
абуджа
мохамед базум
переворот в нигере — 2023
государственный департамент сша
виктория нуланд
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ДОХА, 19 авг — РИА Новости. Прибывшая в Нигер делегация Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) потребовала от мятежников освободить президента Мухамеда Базума. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.Отмечается, что это одно из главных требований организации.По данным издания, представители блока планировали провести встречи с главой созданного повстанцами Национального совета по защите отечества генералом Абдурахманом Тчиани и премьер-министром переходного периода Али Махаманом Ламином Зейном.Ранее в субботу агентство France Press со ссылкой на источники сообщило, что делегация ЭКОВАС прибыла в Ниамей, чтобы снова попытаться выступить дипломатическим посредником.В начале августа участники сообщества приняли план на случай военной интервенции в Нигер. На прошлой неделе главы государств организации выступили за скорейшее начало вторжения. Это решение поддержали США и Франция. При этом уточнялось, что начальники Генштабов стран — членов ЭКОВАС проведут еще несколько конференций для окончательного уточнения вопросов.Как сообщало агентство Associated Press со ссылкой на источники, мятежники в Нигере заявили заместителю главы Госдепа Виктории Нуланд, что убьют Базума в случае интервенции.ЭКОВАС не раз осуществляло военные интервенции в государства — члены объединения, чтобы вернуть к власти смещенных лидеров или для борьбы с экстремистами. Так, организация вмешивалась в гражданские войны в Либерии (1989-1997) и Сьерра-Леоне (1991-2002).
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в мире, нигер, ниамей, абуджа, мохамед базум, переворот в нигере — 2023, государственный департамент сша, виктория нуланд, сша
В мире, Нигер, Ниамей, Абуджа, Мохамед Базум, Переворот в Нигере — 2023, Государственный департамент США, Виктория Нуланд, США
ЭКОВАС потребовало от мятежников в Нигере освободить президента

ЭКОВАС потребовало от мятежников в Нигере освободить Базума

© AP Photo / Sam MednickСторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
© AP Photo / Sam Mednick
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер
Читать ria.ru в
ДОХА, 19 авг — РИА Новости. Прибывшая в Нигер делегация Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) потребовала от мятежников освободить президента Мухамеда Базума. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.
Отмечается, что это одно из главных требований организации.

В конце июля военные в Нигере объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и ЭКОВАС осудили переворот.

По данным издания, представители блока планировали провести встречи с главой созданного повстанцами Национального совета по защите отечества генералом Абдурахманом Тчиани и премьер-министром переходного периода Али Махаманом Ламином Зейном.
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ЭКОВАС определило сроки вторжения в Нигер
18 августа, 23:12
Ранее в субботу агентство France Press со ссылкой на источники сообщило, что делегация ЭКОВАС прибыла в Ниамей, чтобы снова попытаться выступить дипломатическим посредником.
В начале августа участники сообщества приняли план на случай военной интервенции в Нигер. На прошлой неделе главы государств организации выступили за скорейшее начало вторжения. Это решение поддержали США и Франция. При этом уточнялось, что начальники Генштабов стран — членов ЭКОВАС проведут еще несколько конференций для окончательного уточнения вопросов.
Как сообщало агентство Associated Press со ссылкой на источники, мятежники в Нигере заявили заместителю главы Госдепа Виктории Нуланд, что убьют Базума в случае интервенции.
ЭКОВАС не раз осуществляло военные интервенции в государства — члены объединения, чтобы вернуть к власти смещенных лидеров или для борьбы с экстремистами. Так, организация вмешивалась в гражданские войны в Либерии (1989-1997) и Сьерра-Леоне (1991-2002).
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В миреНигерНиамейАбуджаМохамед БазумПереворот в Нигере — 2023Государственный департамент СШАВиктория НуландСША
 
 
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