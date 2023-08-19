https://ria.ru/20230819/niger-1891040112.html

ЭКОВАС потребовало от мятежников в Нигере освободить президента

ЭКОВАС потребовало от мятежников в Нигере освободить президента - РИА Новости, 19.08.2023

ЭКОВАС потребовало от мятежников в Нигере освободить президента

Прибывшая в Нигер делегация Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) потребовала от мятежников освободить президента Мухамеда Базума. Об этом... РИА Новости, 19.08.2023

2023-08-19T18:21

2023-08-19T18:21

2023-08-19T18:45

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ДОХА, 19 авг — РИА Новости. Прибывшая в Нигер делегация Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) потребовала от мятежников освободить президента Мухамеда Базума. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.Отмечается, что это одно из главных требований организации.По данным издания, представители блока планировали провести встречи с главой созданного повстанцами Национального совета по защите отечества генералом Абдурахманом Тчиани и премьер-министром переходного периода Али Махаманом Ламином Зейном.Ранее в субботу агентство France Press со ссылкой на источники сообщило, что делегация ЭКОВАС прибыла в Ниамей, чтобы снова попытаться выступить дипломатическим посредником.В начале августа участники сообщества приняли план на случай военной интервенции в Нигер. На прошлой неделе главы государств организации выступили за скорейшее начало вторжения. Это решение поддержали США и Франция. При этом уточнялось, что начальники Генштабов стран — членов ЭКОВАС проведут еще несколько конференций для окончательного уточнения вопросов.Как сообщало агентство Associated Press со ссылкой на источники, мятежники в Нигере заявили заместителю главы Госдепа Виктории Нуланд, что убьют Базума в случае интервенции.ЭКОВАС не раз осуществляло военные интервенции в государства — члены объединения, чтобы вернуть к власти смещенных лидеров или для борьбы с экстремистами. Так, организация вмешивалась в гражданские войны в Либерии (1989-1997) и Сьерра-Леоне (1991-2002).

https://ria.ru/20230818/niger-1890949298.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, нигер, ниамей, абуджа, мохамед базум, переворот в нигере — 2023, государственный департамент сша, виктория нуланд, сша