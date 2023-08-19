ЭКОВАС потребовало от мятежников в Нигере освободить президента
ЭКОВАС потребовало от мятежников в Нигере освободить Базума
© AP Photo / Sam MednickСторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер
© AP Photo / Sam Mednick
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер
ДОХА, 19 авг — РИА Новости. Прибывшая в Нигер делегация Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) потребовала от мятежников освободить президента Мухамеда Базума. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.
Отмечается, что это одно из главных требований организации.
В конце июля военные в Нигере объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и ЭКОВАС осудили переворот.
По данным издания, представители блока планировали провести встречи с главой созданного повстанцами Национального совета по защите отечества генералом Абдурахманом Тчиани и премьер-министром переходного периода Али Махаманом Ламином Зейном.
Ранее в субботу агентство France Press со ссылкой на источники сообщило, что делегация ЭКОВАС прибыла в Ниамей, чтобы снова попытаться выступить дипломатическим посредником.
В начале августа участники сообщества приняли план на случай военной интервенции в Нигер. На прошлой неделе главы государств организации выступили за скорейшее начало вторжения. Это решение поддержали США и Франция. При этом уточнялось, что начальники Генштабов стран — членов ЭКОВАС проведут еще несколько конференций для окончательного уточнения вопросов.
Как сообщало агентство Associated Press со ссылкой на источники, мятежники в Нигере заявили заместителю главы Госдепа Виктории Нуланд, что убьют Базума в случае интервенции.
ЭКОВАС не раз осуществляло военные интервенции в государства — члены объединения, чтобы вернуть к власти смещенных лидеров или для борьбы с экстремистами. Так, организация вмешивалась в гражданские войны в Либерии (1989-1997) и Сьерра-Леоне (1991-2002).