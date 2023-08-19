https://ria.ru/20230819/niger-1891018691.html
Делегация ЭКОВАС прибыла в столицу Нигера, сообщили СМИ
Делегация ЭКОВАС прибыла в столицу Нигера, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.08.2023
Делегация ЭКОВАС прибыла в столицу Нигера, сообщили СМИ
Делегация Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) прибыла в столицу Нигера, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники, близкие к... РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T15:39
2023-08-19T15:39
2023-08-19T15:53
в мире
нигер
переворот в нигере — 2023
мохамед базум
ниамей
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Делегация Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) прибыла в столицу Нигера, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники, близкие к региональному союзу и свергнутому президенту Мохамеду Базуму.Ранее комиссар ЭКОВАС по политическим делам, миру и безопасности Абдель Фатау Мусах заявлял, что 19 августа ЭКОВАС может направить в Нигер дипломатическую миссию. Согласно информации комиссара, сообщество готово урегулировать конфликт мирным путем, однако "танго танцуют вдвоем"."Делегация стран Западной Африки в субботу прибыла в Ниамей в попытке снова выступить дипломатическим посредником", - сообщает агентство.Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
https://ria.ru/20230819/afrika-1890915317.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нигер, переворот в нигере — 2023, мохамед базум, ниамей
В мире, Нигер, Переворот в Нигере — 2023, Мохамед Базум, Ниамей
Делегация ЭКОВАС прибыла в столицу Нигера, сообщили СМИ
AFP: делегация ЭКОВАС прибыла в столицу Нигера Ниамей