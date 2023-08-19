https://ria.ru/20230819/niger-1891016252.html
В окружении Базума разрешили вторжение Франции в Нигер, пишут СМИ
В окружении Базума разрешили вторжение Франции в Нигер, пишут СМИ - РИА Новости, 19.08.2023
В окружении Базума разрешили вторжение Франции в Нигер, пишут СМИ
Советник свергнутого президента Нигера Мохамеда Базума подтвердил факт подписания прежними властями "разрешения" на военное вмешательство Франции вскоре после... РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T15:15
2023-08-19T15:15
2023-08-19T15:36
в мире
нигер
франция
париж
мохамед базум
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Советник свергнутого президента Нигера Мохамеда Базума подтвердил факт подписания прежними властями "разрешения" на военное вмешательство Франции вскоре после переворота, сообщила в субботу газета Monde. Ранее в июле мятежники сообщили, что Масуду подписал документ, предоставляющий Франции "право" на нанесение ударов по дворцу нигерского президента для освобождения смещенного главы государства Мохамеда Базума. "Приближенный президента подтверждает: запрос, о котором говорили мятежники, действительно, существовал: "Когда мы поняли, в первые часы, что речь идет действительно о государственном перевороте, врио премьера Нигера Асуми Масуду запросил… поддержку Франции... Франция потребовала письменного разрешения", - приводит газета слова неназванного советника. Согласно источнику Monde, французские подразделения прибыли к зданию штаба национальной гвардии Нигера в четыре часа утра 27 июля. У них было около десятка машин, наготове также были вертолеты. Тем не менее, Мохамед Базум выступил против проведения операции, говорит сторонник президента. Париж также занял сдержанную позицию, поскольку часть военных Нигера, в поддержку которых французские силы могли бы провести операцию, уже перешла на сторону созданного мятежниками "Национального совета по защите отечества". Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
https://ria.ru/20230819/niger-1890998824.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нигер, франция, париж, мохамед базум
В мире, Нигер, Франция, Париж, Мохамед Базум
В окружении Базума разрешили вторжение Франции в Нигер, пишут СМИ
Monde: в окружении Базума подписали документ, разрешающий вход Франции в Нигер
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.
Советник свергнутого президента Нигера Мохамеда Базума подтвердил факт подписания прежними властями "разрешения" на военное вмешательство Франции вскоре после переворота, сообщила в субботу газета Monde
.
Ранее в июле мятежники сообщили, что Масуду подписал документ, предоставляющий Франции "право" на нанесение ударов по дворцу нигерского президента для освобождения смещенного главы государства Мохамеда Базума.
"Приближенный президента подтверждает: запрос, о котором говорили мятежники, действительно, существовал: "Когда мы поняли, в первые часы, что речь идет действительно о государственном перевороте, врио премьера Нигера Асуми Масуду запросил… поддержку Франции... Франция потребовала письменного разрешения", - приводит газета слова неназванного советника.
Согласно источнику Monde, французские подразделения прибыли к зданию штаба национальной гвардии Нигера в четыре часа утра 27 июля. У них было около десятка машин, наготове также были вертолеты. Тем не менее, Мохамед Базум выступил против проведения операции, говорит сторонник президента. Париж также занял сдержанную позицию, поскольку часть военных Нигера, в поддержку которых французские силы могли бы провести операцию, уже перешла на сторону созданного мятежниками "Национального совета по защите отечества".
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже
чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
Миссия ООН провела встречу с мятежниками в Нигере