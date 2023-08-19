Миссия ООН провела встречу с мятежниками в Нигере
RFI: миссия ООН встретилась с мятежниками в Ниамее
© AP Photo / ORTNНигерские военные выступают по национальному телевидению. Кадр видео
© AP Photo / ORTN
Нигерские военные выступают по национальному телевидению. Кадр видео. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Миссия ООН во главе со спецпредставителем генсека по Западной Африке и Сахелю встретилась в пятницу с военными, пришедшими к власти в Нигере, сообщает в субботу радиостанция RFI.
Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщал, что спецпредставитель ООН по Западной Африке и Сахелю Леонардо Сантош Симао отправился в Нигер для обсуждения с захватившими власть военными перспектив урегулирования кризиса в стране.
Делегация прибыла в столицу Нигера, город Ниамей, в пятницу во второй половине дня. В состав миссии ООН не вошли представители Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) или Африканского союза.
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"По нашей информации, миссию принял назначенный мятежниками премьер-министр в своем офисе в сопровождении министра обороны и министра внутренних дел", - отмечает радиостанция.
В ходе долгой встречи мятежники осудили введенные против Нигера экономические санкции как "нелегальные и бесчеловечные". Они сообщили представителям ООН, что со смещенным президентом Мохамедом Базумом все хорошо, он получает необходимое питание. Мятежники также обвинили международные СМИ в распространении дезинформации на эту тему, указывает радиостанция.
Переговоры представителей ООН с мятежниками Нигера продолжатся в субботу.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.