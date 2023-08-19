https://ria.ru/20230819/niger-1890961972.html
Новый премьер Нигера хочет, чтобы силы Франции остались в стране, пишут СМИ
Новый премьер Нигера хочет, чтобы силы Франции остались в стране, пишут СМИ - РИА Новости, 19.08.2023
Новый премьер Нигера хочет, чтобы силы Франции остались в стране, пишут СМИ
Назначенный мятежниками премьер-министр Нигера Али Махаман Ламин Зейн в интервью газете New York Times заявил, что хочет, чтобы французские военные не уходили... РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T04:18
2023-08-19T04:18
2023-08-19T04:18
в мире
нигер
франция
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али махаман ламин зейн
переворот в нигере — 2023
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Назначенный мятежниками премьер-министр Нигера Али Махаман Ламин Зейн в интервью газете New York Times заявил, что хочет, чтобы французские военные не уходили из страны. Отмечается, что Зейн обвинил французских чиновников в снисходительности, но добавил, что хочет, чтобы силы Франции остались в стране. "Мы обучались во французских университетах, наши офицеры обучались во Франции. Мы просто хотим, чтобы нас уважали", - подчеркнул он. При этом премьер отметил, что в будущем настанет момент, когда Ниамей проведет оценку военного партнерства с США. Но он также приветствовал "чрезвычайно разумную позицию" Вашингтона, который призвал к урегулированию конфликта путем дипломатии. По словам Зейна, пришедшие к власти военные не намерены причинять вред задержанному президенту Мохамеду Базуму. "С ним ничего не случится, потому что у нас нет традиции насилия в Нигере", - добавил он. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Взявшие власть в стране военные во главе с командующим президентской гвардии генералом Абдурахманом Тчиани объявили о денонсации военных соглашений с Францией. Всего в Нигере находится 1,5 тысячи французских военнослужащих. Советник свергнутого президента страны Мохамеда Базума - Антинекар Аль-Хасан в среду рассказал РИА Новости, что французские военные отвергли требования мятежников покинуть Нигер.
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в мире, нигер, франция, мохамед базум, али махаман ламин зейн, переворот в нигере — 2023
В мире, Нигер, Франция, Мохамед Базум, Али Махаман Ламин Зейн, Переворот в Нигере — 2023
Новый премьер Нигера хочет, чтобы силы Франции остались в стране, пишут СМИ
NYT: новый премьер Нигера Зейн хочет, чтобы силы Франции не уходили из страны
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.
Назначенный мятежниками премьер-министр Нигера Али Махаман Ламин Зейн в интервью
газете New York Times заявил, что хочет, чтобы французские военные не уходили из страны.
Отмечается, что Зейн обвинил французских чиновников в снисходительности, но добавил, что хочет, чтобы силы Франции остались в стране.
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"Мы обучались во французских университетах, наши офицеры обучались во Франции. Мы просто хотим, чтобы нас уважали", - подчеркнул он.
При этом премьер отметил, что в будущем настанет момент, когда Ниамей проведет оценку военного партнерства с США. Но он также приветствовал "чрезвычайно разумную позицию" Вашингтона, который призвал к урегулированию конфликта путем дипломатии.
По словам Зейна, пришедшие к власти военные не намерены причинять вред задержанному президенту Мохамеду Базуму
. "С ним ничего не случится, потому что у нас нет традиции насилия в Нигере", - добавил он.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Взявшие власть в стране военные во главе с командующим президентской гвардии генералом Абдурахманом Тчиани объявили о денонсации военных соглашений с Францией. Всего в Нигере находится 1,5 тысячи французских военнослужащих.
Советник свергнутого президента страны Мохамеда Базума - Антинекар Аль-Хасан в среду рассказал РИА Новости, что французские военные отвергли требования мятежников покинуть Нигер.
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