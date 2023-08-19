https://ria.ru/20230819/niger-1890961972.html

Новый премьер Нигера хочет, чтобы силы Франции остались в стране, пишут СМИ

Новый премьер Нигера хочет, чтобы силы Франции остались в стране, пишут СМИ - РИА Новости, 19.08.2023

Новый премьер Нигера хочет, чтобы силы Франции остались в стране, пишут СМИ

Назначенный мятежниками премьер-министр Нигера Али Махаман Ламин Зейн в интервью газете New York Times заявил, что хочет, чтобы французские военные не уходили... РИА Новости, 19.08.2023

2023-08-19T04:18

2023-08-19T04:18

2023-08-19T04:18

в мире

нигер

франция

мохамед базум

али махаман ламин зейн

переворот в нигере — 2023

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Назначенный мятежниками премьер-министр Нигера Али Махаман Ламин Зейн в интервью газете New York Times заявил, что хочет, чтобы французские военные не уходили из страны. Отмечается, что Зейн обвинил французских чиновников в снисходительности, но добавил, что хочет, чтобы силы Франции остались в стране. "Мы обучались во французских университетах, наши офицеры обучались во Франции. Мы просто хотим, чтобы нас уважали", - подчеркнул он. При этом премьер отметил, что в будущем настанет момент, когда Ниамей проведет оценку военного партнерства с США. Но он также приветствовал "чрезвычайно разумную позицию" Вашингтона, который призвал к урегулированию конфликта путем дипломатии. По словам Зейна, пришедшие к власти военные не намерены причинять вред задержанному президенту Мохамеду Базуму. "С ним ничего не случится, потому что у нас нет традиции насилия в Нигере", - добавил он. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Взявшие власть в стране военные во главе с командующим президентской гвардии генералом Абдурахманом Тчиани объявили о денонсации военных соглашений с Францией. Всего в Нигере находится 1,5 тысячи французских военнослужащих. Советник свергнутого президента страны Мохамеда Базума - Антинекар Аль-Хасан в среду рассказал РИА Новости, что французские военные отвергли требования мятежников покинуть Нигер.

https://ria.ru/20230819/niger-1890958967.html

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в мире, нигер, франция, мохамед базум, али махаман ламин зейн, переворот в нигере — 2023