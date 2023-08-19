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МЧС предупредило о дожде с грозой в эти выходные в Москве
МЧС предупредило о дожде с грозой в эти выходные в Москве - РИА Новости, 19.08.2023
МЧС предупредило о дожде с грозой в эти выходные в Москве
Дождь, местами гроза ожидаются в столице в эти выходные, сообщается в субботу на сайте столичного главка МЧС России. РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T18:58
2023-08-19T18:58
2023-08-19T18:58
москва
россия
общество
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гидрометцентр
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Дождь, местами гроза ожидаются в столице в эти выходные, сообщается в субботу на сайте столичного главка МЧС России. "По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 21:00 19 августа до 11:00 20 августа местами по Москве ожидается кратковременный дождь с грозой", - говорится в сообщении. Спасатели рекомендуют водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений, парковаться вдали от деревьев, а пешеходам - обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.
https://ria.ru/20230818/moskva-1890847010.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр
Москва, Россия, Общество, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Гидрометцентр
МЧС предупредило о дожде с грозой в эти выходные в Москве
Столичный главк МЧС: в Москве в выходные ожидаются дождь и местами гроза