https://ria.ru/20230819/moskva-1891044671.html

МЧС предупредило о дожде с грозой в эти выходные в Москве

МЧС предупредило о дожде с грозой в эти выходные в Москве - РИА Новости, 19.08.2023

МЧС предупредило о дожде с грозой в эти выходные в Москве

Дождь, местами гроза ожидаются в столице в эти выходные, сообщается в субботу на сайте столичного главка МЧС России. РИА Новости, 19.08.2023

2023-08-19T18:58

2023-08-19T18:58

2023-08-19T18:58

москва

россия

общество

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

гидрометцентр

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Дождь, местами гроза ожидаются в столице в эти выходные, сообщается в субботу на сайте столичного главка МЧС России. "По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 21:00 19 августа до 11:00 20 августа местами по Москве ожидается кратковременный дождь с грозой", - говорится в сообщении. Спасатели рекомендуют водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений, парковаться вдали от деревьев, а пешеходам - обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

https://ria.ru/20230818/moskva-1890847010.html

москва

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, россия, общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр