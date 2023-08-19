https://ria.ru/20230819/moskva-1890986737.html

Капремонт Лизинского путепровода стартовал на юго-востоке Москвы

Капремонт Лизинского путепровода стартовал на юго-востоке Москвы - РИА Новости, 19.08.2023

Капремонт Лизинского путепровода стартовал на юго-востоке Москвы

Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к проведению капитального ремонта Лизинского путепровода на юго-востоке столицы, сообщил журналистам в... РИА Новости, 19.08.2023

2023-08-19T11:15

2023-08-19T11:15

2023-08-19T11:15

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городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к проведению капитального ремонта Лизинского путепровода на юго-востоке столицы, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Содержанию мостовых сооружений уделяется особое внимание, все объекты проходят регулярные обследования, при необходимости принимается решение о выполнении капитального или текущего ремонта. В этом году обновим Лизинский путепровод, расположенный в Южнопортовом районе, ремонт завершим в четвертом квартале", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что на время работ движение транспорта полностью закрывать не будут, планируется поэтапное перекрытие полос. "В рамках проекта восстановим мостовое полотно проезжей части и тротуаров, заменим гидроизоляцию, деформационные швы и перильное ограждение, отремонтируем железобетонную плиту и металлические балки пролетного строения. Ремонт поможет устранить колейность на дорожном полотне и обеспечить дальнейшую безопасную эксплуатацию путепровода", - рассказал Бирюков. Он сообщил, что за последние 12 лет каждый объект мостового хозяйства столицы прошел различные виды ремонта.

https://ria.ru/20230810/kapremont-1889246412.html

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков