https://ria.ru/20230819/moskva-1890986737.html
Капремонт Лизинского путепровода стартовал на юго-востоке Москвы
Капремонт Лизинского путепровода стартовал на юго-востоке Москвы - РИА Новости, 19.08.2023
Капремонт Лизинского путепровода стартовал на юго-востоке Москвы
Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к проведению капитального ремонта Лизинского путепровода на юго-востоке столицы, сообщил журналистам в... РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T11:15
2023-08-19T11:15
2023-08-19T11:15
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городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к проведению капитального ремонта Лизинского путепровода на юго-востоке столицы, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Содержанию мостовых сооружений уделяется особое внимание, все объекты проходят регулярные обследования, при необходимости принимается решение о выполнении капитального или текущего ремонта. В этом году обновим Лизинский путепровод, расположенный в Южнопортовом районе, ремонт завершим в четвертом квартале", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что на время работ движение транспорта полностью закрывать не будут, планируется поэтапное перекрытие полос. "В рамках проекта восстановим мостовое полотно проезжей части и тротуаров, заменим гидроизоляцию, деформационные швы и перильное ограждение, отремонтируем железобетонную плиту и металлические балки пролетного строения. Ремонт поможет устранить колейность на дорожном полотне и обеспечить дальнейшую безопасную эксплуатацию путепровода", - рассказал Бирюков. Он сообщил, что за последние 12 лет каждый объект мостового хозяйства столицы прошел различные виды ремонта.
https://ria.ru/20230810/kapremont-1889246412.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
Капремонт Лизинского путепровода стартовал на юго-востоке Москвы
Бирюков: капремонт Лизинского путепровода стартовал на юго-востоке Москвы
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.
Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к проведению капитального ремонта Лизинского путепровода на юго-востоке столицы, сообщил
журналистам в субботу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
«
"Содержанию мостовых сооружений уделяется особое внимание, все объекты проходят регулярные обследования, при необходимости принимается решение о выполнении капитального или текущего ремонта. В этом году обновим Лизинский путепровод, расположенный в Южнопортовом районе, ремонт завершим в четвертом квартале", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что на время работ движение транспорта полностью закрывать не будут, планируется поэтапное перекрытие полос.
"В рамках проекта восстановим мостовое полотно проезжей части и тротуаров, заменим гидроизоляцию, деформационные швы и перильное ограждение, отремонтируем железобетонную плиту и металлические балки пролетного строения. Ремонт поможет устранить колейность на дорожном полотне и обеспечить дальнейшую безопасную эксплуатацию путепровода", - рассказал Бирюков.
Он сообщил, что за последние 12 лет каждый объект мостового хозяйства столицы прошел различные виды ремонта.
Капремонт путепровода продолжают на Пятницком шоссе в Солнечногорске