Сальдо опроверг украинские фейки о мобилизации в Херсонской области
Сальдо: мобилизация в Херсонской области не планируется
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо
Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Пропаганда киевского режима распространяет ложную информацию о том, что в Херсонской области якобы проводится мобилизация. Об этом заявил в Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора региона Владимир Сальдо.
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"Получил через соцсети огромное количество вопросов от жителей нашего и других регионов о мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации на территории Херсонской области. Официально заявляю: это ложь. Мобилизация в Херсонской области не планируется", — написал он.
Сальдо обратил внимание на то, что приводимые в фейковых публикациях распечатки якобы его указа — это подделка с многочисленными ошибками. Он попросил доверять только официальным источникам информации.
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"От себя лично могу добавить, что очень многие херсонцы добровольно поступают на службу в Вооруженные силы Российской Федерации и другие военные формирования, чтобы громить врага, приносящего неисчислимые бедствия их малой родине", — подчеркнул руководитель региона.
Президент Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию 21 сентября прошлого года. В армию призвали более 300 тысяч человек, что, по данным Генштаба, позволило сформировать свыше 280 воинских частей и подразделений. После этого постоянно возникают слухи о второй волне мобилизации, но власти не раз заявляли, что необходимости в ней нет.