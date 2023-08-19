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Сальдо опроверг украинские фейки о мобилизации в Херсонской области - РИА Новости, 19.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:10 19.08.2023 (обновлено: 12:07 19.08.2023)
https://ria.ru/20230819/mobilizatsiya-1890977986.html
Сальдо опроверг украинские фейки о мобилизации в Херсонской области
Сальдо опроверг украинские фейки о мобилизации в Херсонской области - РИА Новости, 19.08.2023
Сальдо опроверг украинские фейки о мобилизации в Херсонской области
Пропаганда киевского режима распространяет ложную информацию о том, что в Херсонской области якобы проводится мобилизация. Об этом заявил в Telegram-канале... РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T10:10
2023-08-19T12:07
специальная военная операция на украине
херсонская область
владимир сальдо
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Пропаганда киевского режима распространяет ложную информацию о том, что в Херсонской области якобы проводится мобилизация. Об этом заявил в Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора региона Владимир Сальдо. &quot;Получил через соцсети огромное количество вопросов от жителей нашего и других регионов о мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации на территории Херсонской области. Официально заявляю: это ложь. Мобилизация в Херсонской области не планируется&quot;, — написал он.Сальдо обратил внимание на то, что приводимые в фейковых публикациях распечатки якобы его указа — это подделка с многочисленными ошибками. Он попросил доверять только официальным источникам информации. &quot;От себя лично могу добавить, что очень многие херсонцы добровольно поступают на службу в Вооруженные силы Российской Федерации и другие военные формирования, чтобы громить врага, приносящего неисчислимые бедствия их малой родине&quot;, — подчеркнул руководитель региона.Президент Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию 21 сентября прошлого года. В армию призвали более 300 тысяч человек, что, по данным Генштаба, позволило сформировать свыше 280 воинских частей и подразделений. После этого постоянно возникают слухи о второй волне мобилизации, но власти не раз заявляли, что необходимости в ней нет.
https://ria.ru/20230613/mobilizatsiya-1877860625.html
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херсонская область , владимир сальдо, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Сальдо, Украина, Вооруженные силы РФ
Сальдо опроверг украинские фейки о мобилизации в Херсонской области

Сальдо: мобилизация в Херсонской области не планируется

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо
Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Пропаганда киевского режима распространяет ложную информацию о том, что в Херсонской области якобы проводится мобилизация. Об этом заявил в Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора региона Владимир Сальдо.
«

"Получил через соцсети огромное количество вопросов от жителей нашего и других регионов о мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации на территории Херсонской области. Официально заявляю: это ложь. Мобилизация в Херсонской области не планируется", — написал он.

Сальдо обратил внимание на то, что приводимые в фейковых публикациях распечатки якобы его указа — это подделка с многочисленными ошибками. Он попросил доверять только официальным источникам информации.
«

"От себя лично могу добавить, что очень многие херсонцы добровольно поступают на службу в Вооруженные силы Российской Федерации и другие военные формирования, чтобы громить врага, приносящего неисчислимые бедствия их малой родине", — подчеркнул руководитель региона.

Президент Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию 21 сентября прошлого года. В армию призвали более 300 тысяч человек, что, по данным Генштаба, позволило сформировать свыше 280 воинских частей и подразделений. После этого постоянно возникают слухи о второй волне мобилизации, но власти не раз заявляли, что необходимости в ней нет.
Путин о мобилизации: Нет такой необходимости сегодня - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВладимир СальдоУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
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