https://ria.ru/20230819/mobilizatsiya-1890977986.html

Сальдо опроверг украинские фейки о мобилизации в Херсонской области

Сальдо опроверг украинские фейки о мобилизации в Херсонской области - РИА Новости, 19.08.2023

Сальдо опроверг украинские фейки о мобилизации в Херсонской области

Пропаганда киевского режима распространяет ложную информацию о том, что в Херсонской области якобы проводится мобилизация. Об этом заявил в Telegram-канале... РИА Новости, 19.08.2023

2023-08-19T10:10

2023-08-19T10:10

2023-08-19T12:07

специальная военная операция на украине

херсонская область

владимир сальдо

украина

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Пропаганда киевского режима распространяет ложную информацию о том, что в Херсонской области якобы проводится мобилизация. Об этом заявил в Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора региона Владимир Сальдо. "Получил через соцсети огромное количество вопросов от жителей нашего и других регионов о мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации на территории Херсонской области. Официально заявляю: это ложь. Мобилизация в Херсонской области не планируется", — написал он.Сальдо обратил внимание на то, что приводимые в фейковых публикациях распечатки якобы его указа — это подделка с многочисленными ошибками. Он попросил доверять только официальным источникам информации. "От себя лично могу добавить, что очень многие херсонцы добровольно поступают на службу в Вооруженные силы Российской Федерации и другие военные формирования, чтобы громить врага, приносящего неисчислимые бедствия их малой родине", — подчеркнул руководитель региона.Президент Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию 21 сентября прошлого года. В армию призвали более 300 тысяч человек, что, по данным Генштаба, позволило сформировать свыше 280 воинских частей и подразделений. После этого постоянно возникают слухи о второй волне мобилизации, но власти не раз заявляли, что необходимости в ней нет.

https://ria.ru/20230613/mobilizatsiya-1877860625.html

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херсонская область , владимир сальдо, украина, вооруженные силы рф