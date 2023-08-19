https://ria.ru/20230819/medvedev-1891044232.html

Медведев назвал уничтожение киевского режима необходимостью для России

Медведев назвал уничтожение киевского режима необходимостью для России - РИА Новости, 19.08.2023

Медведев назвал уничтожение киевского режима необходимостью для России

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что у России нет выбора - или она уничтожит враждебный киевский политический режим, или коллективный Запад в... РИА Новости, 19.08.2023

2023-08-19T18:53

2023-08-19T18:53

2023-08-19T19:20

россия

киев

москва

дмитрий медведев

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что у России нет выбора - или она уничтожит враждебный киевский политический режим, или коллективный Запад в конечном итоге растерзает Москву. "У нас нет выбора: или мы уничтожим их враждебный политический режим, или коллективный Запад в конечном итоге растерзает Россию. И сгинет в этом случае вместе с нами. Этого не нужно никому", - написал он в субботу в своем telegram-канале. "Поэтому только так – полная утилизация государственной машины враждебной страны и абсолютные гарантии лояльности на будущее. Их может дать лишь контроль России за всем, что происходит и будет происходить на территориях бывшего бандеровского государства. И мы его добьёмся", - добавил Медведев.

https://ria.ru/20230805/popytka-1888279617.html

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киев

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россия, киев, москва, дмитрий медведев