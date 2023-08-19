Рейтинг@Mail.ru
В Самарской области столкнулись две моторные лодки, погиб мужчина - РИА Новости, 19.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:30 19.08.2023 (обновлено: 19:55 19.08.2023)
https://ria.ru/20230819/lodki-1891048925.html
В Самарской области столкнулись две моторные лодки, погиб мужчина
В Самарской области столкнулись две моторные лодки, погиб мужчина - РИА Новости, 19.08.2023
В Самарской области столкнулись две моторные лодки, погиб мужчина
Две моторные лодки столкнулись в субботу на Волге в Самарской области, погиб мужчина, травмы получили мальчик и девушка, сообщается в телеграм-канале... РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T19:30
2023-08-19T19:55
россия
происшествия
самарская область
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867636583_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9b6b87f455896edb44f350f3c8a0b301.jpg
САМАРА, 19 авг - РИА Новости. Две моторные лодки столкнулись в субботу на Волге в Самарской области, погиб мужчина, травмы получили мальчик и девушка, сообщается в телеграм-канале Центрального межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) СК РФ. "По предварительным данным, днем 19 августа 2023 года на реке Волге вблизи турбазы "Маяк" произошло столкновение двух моторных лодок. В результате происшествия мужчина погиб, мальчик 2011 года рождения и девушка 1999 года рождения с травмами доставлены в больницу", - говорится в сообщении. По факту речного происшествия проводится доследственная проверка по статье 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта". Санкция статьи предусматривает лишение свободы до двух лет. Приволжская транспортная прокуратура в своем телеграм-канале отмечает, что для проверки обстоятельств происшествия на Волге вблизи базы отдыха "Маяк" на место выехали помощник Куйбышевского транспортного прокурора, следователь Самарского следственного отдела на транспорте и следственно-оперативная группа. "Транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований безопасности судовождения и при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении Приволжской транспортной прокуратуры.
https://ria.ru/20230730/lodka-1887206047.html
россия
самарская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867636583_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_dc71ae34f8248d13db146d1eb642f77f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, происшествия, самарская область, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Происшествия, Самарская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Самарской области столкнулись две моторные лодки, погиб мужчина

В Самарской области на Волге столкнулись две моторные лодки, один человек погиб

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВодные спасатели
Водные спасатели - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Водные спасатели. Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРА, 19 авг - РИА Новости. Две моторные лодки столкнулись в субботу на Волге в Самарской области, погиб мужчина, травмы получили мальчик и девушка, сообщается в телеграм-канале Центрального межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) СК РФ.
"По предварительным данным, днем 19 августа 2023 года на реке Волге вблизи турбазы "Маяк" произошло столкновение двух моторных лодок. В результате происшествия мужчина погиб, мальчик 2011 года рождения и девушка 1999 года рождения с травмами доставлены в больницу", - говорится в сообщении.
По факту речного происшествия проводится доследственная проверка по статье 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта". Санкция статьи предусматривает лишение свободы до двух лет.
Приволжская транспортная прокуратура в своем телеграм-канале отмечает, что для проверки обстоятельств происшествия на Волге вблизи базы отдыха "Маяк" на место выехали помощник Куйбышевского транспортного прокурора, следователь Самарского следственного отдела на транспорте и следственно-оперативная группа.
"Транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований безопасности судовождения и при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении Приволжской транспортной прокуратуры.
Катер полиции патрулирует акваторию Волги в Самаре - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
На Волге в области Саратова перевернулась парусная лодка
30 июля, 14:47
 
РоссияПроисшествияСамарская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала