https://ria.ru/20230819/lodki-1891048925.html

В Самарской области столкнулись две моторные лодки, погиб мужчина

В Самарской области столкнулись две моторные лодки, погиб мужчина - РИА Новости, 19.08.2023

В Самарской области столкнулись две моторные лодки, погиб мужчина

Две моторные лодки столкнулись в субботу на Волге в Самарской области, погиб мужчина, травмы получили мальчик и девушка, сообщается в телеграм-канале... РИА Новости, 19.08.2023

2023-08-19T19:30

2023-08-19T19:30

2023-08-19T19:55

россия

происшествия

самарская область

следственный комитет россии (ск рф)

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САМАРА, 19 авг - РИА Новости. Две моторные лодки столкнулись в субботу на Волге в Самарской области, погиб мужчина, травмы получили мальчик и девушка, сообщается в телеграм-канале Центрального межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) СК РФ. "По предварительным данным, днем 19 августа 2023 года на реке Волге вблизи турбазы "Маяк" произошло столкновение двух моторных лодок. В результате происшествия мужчина погиб, мальчик 2011 года рождения и девушка 1999 года рождения с травмами доставлены в больницу", - говорится в сообщении. По факту речного происшествия проводится доследственная проверка по статье 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта". Санкция статьи предусматривает лишение свободы до двух лет. Приволжская транспортная прокуратура в своем телеграм-канале отмечает, что для проверки обстоятельств происшествия на Волге вблизи базы отдыха "Маяк" на место выехали помощник Куйбышевского транспортного прокурора, следователь Самарского следственного отдела на транспорте и следственно-оперативная группа. "Транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований безопасности судовождения и при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении Приволжской транспортной прокуратуры.

https://ria.ru/20230730/lodka-1887206047.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, самарская область, следственный комитет россии (ск рф)