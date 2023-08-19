https://ria.ru/20230819/lodki-1891048925.html
В Самарской области столкнулись две моторные лодки, погиб мужчина
В Самарской области столкнулись две моторные лодки, погиб мужчина - РИА Новости, 19.08.2023
В Самарской области столкнулись две моторные лодки, погиб мужчина
Две моторные лодки столкнулись в субботу на Волге в Самарской области, погиб мужчина, травмы получили мальчик и девушка, сообщается в телеграм-канале... РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T19:30
2023-08-19T19:30
2023-08-19T19:55
россия
происшествия
самарская область
следственный комитет россии (ск рф)
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САМАРА, 19 авг - РИА Новости. Две моторные лодки столкнулись в субботу на Волге в Самарской области, погиб мужчина, травмы получили мальчик и девушка, сообщается в телеграм-канале Центрального межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) СК РФ. "По предварительным данным, днем 19 августа 2023 года на реке Волге вблизи турбазы "Маяк" произошло столкновение двух моторных лодок. В результате происшествия мужчина погиб, мальчик 2011 года рождения и девушка 1999 года рождения с травмами доставлены в больницу", - говорится в сообщении. По факту речного происшествия проводится доследственная проверка по статье 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта". Санкция статьи предусматривает лишение свободы до двух лет. Приволжская транспортная прокуратура в своем телеграм-канале отмечает, что для проверки обстоятельств происшествия на Волге вблизи базы отдыха "Маяк" на место выехали помощник Куйбышевского транспортного прокурора, следователь Самарского следственного отдела на транспорте и следственно-оперативная группа. "Транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований безопасности судовождения и при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении Приволжской транспортной прокуратуры.
https://ria.ru/20230730/lodka-1887206047.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, самарская область, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Происшествия, Самарская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Самарской области столкнулись две моторные лодки, погиб мужчина
В Самарской области на Волге столкнулись две моторные лодки, один человек погиб
САМАРА, 19 авг - РИА Новости.
Две моторные лодки столкнулись в субботу на Волге в Самарской области, погиб мужчина, травмы получили мальчик и девушка, сообщается в телеграм-канале
Центрального межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) СК РФ.
"По предварительным данным, днем 19 августа 2023 года на реке Волге вблизи турбазы "Маяк" произошло столкновение двух моторных лодок. В результате происшествия мужчина погиб, мальчик 2011 года рождения и девушка 1999 года рождения с травмами доставлены в больницу", - говорится в сообщении.
По факту речного происшествия проводится доследственная проверка по статье 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта". Санкция статьи предусматривает лишение свободы до двух лет.
Приволжская транспортная прокуратура в своем телеграм-канале отмечает, что для проверки обстоятельств происшествия на Волге вблизи базы отдыха "Маяк" на место выехали помощник Куйбышевского транспортного прокурора, следователь Самарского следственного отдела на транспорте и следственно-оперативная группа.
"Транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований безопасности судовождения и при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении Приволжской транспортной прокуратуры.
На Волге в области Саратова перевернулась парусная лодка