https://ria.ru/20230819/lavrov-1890954196.html

Лавров рассказал о падающем желании Запада восстанавливать Украину

Лавров рассказал о падающем желании Запада восстанавливать Украину - РИА Новости, 19.08.2023

Лавров рассказал о падающем желании Запада восстанавливать Украину

Чем дольше длится военный конфликт на Украине, тем меньше желания у западных инвесторов заниматься ее постконфликтным восстановлением, заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 19.08.2023

2023-08-19T00:22

2023-08-19T00:22

2023-08-19T00:22

украина

россия

киев

сергей лавров

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804117322_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_aede1cd7e48ddaa97614e2ae87625201.jpg

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Чем дольше длится военный конфликт на Украине, тем меньше желания у западных инвесторов заниматься ее постконфликтным восстановлением, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью журналу "Международная жизнь". "Если заглянуть в будущее, там все безрадостно для киевских властей и их кураторов. Чем больше затягиваются вооруженные столкновения, тем меньше у западных инвесторов желания участвовать в постконфликтном восстановлении Украины. Все слабее становится их вера в ее военные успехи и вообще в сохранение этого государства в любых формах и границах. Не говоря уже о том, что под большим вопросом способность Киева обслуживать свой государственный долг", - сказал Лавров. По его словам, "невозвращение кредитов неизбежно ляжет дополнительным бременем на налогоплательщиков в странах Запада, будет способствовать разгону инфляции и снижению уровня жизни". "В стоимостном выражении общая зарубежная помощь режиму (Владимира) Зеленского за год с начала СВО превысила 160 миллиардов долларов, в том числе военная – 75 миллиардов долларов. Кстати, по подсчетам вашингтонской НПО The Heritage Foundation, США уже выделили Украине около 113 миллиардов долларов, то есть по 900 долларов с каждого домохозяйства плюс еще по 300 долларов в виде процентов на обслуживание соответствующих долговых обязательств. Огромные суммы, особенно с учетом тяжелой ситуации в мировой экономике", - подчеркнул Лавров.

https://ria.ru/20230819/peregovory-1890953607.html

украина

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, киев, сергей лавров, в мире