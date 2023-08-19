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Лавров рассказал о падающем желании Запада восстанавливать Украину - РИА Новости, 19.08.2023
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00:22 19.08.2023
https://ria.ru/20230819/lavrov-1890954196.html
Лавров рассказал о падающем желании Запада восстанавливать Украину
Лавров рассказал о падающем желании Запада восстанавливать Украину - РИА Новости, 19.08.2023
Лавров рассказал о падающем желании Запада восстанавливать Украину
Чем дольше длится военный конфликт на Украине, тем меньше желания у западных инвесторов заниматься ее постконфликтным восстановлением, заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T00:22
2023-08-19T00:22
украина
россия
киев
сергей лавров
в мире
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Чем дольше длится военный конфликт на Украине, тем меньше желания у западных инвесторов заниматься ее постконфликтным восстановлением, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью журналу "Международная жизнь". "Если заглянуть в будущее, там все безрадостно для киевских властей и их кураторов. Чем больше затягиваются вооруженные столкновения, тем меньше у западных инвесторов желания участвовать в постконфликтном восстановлении Украины. Все слабее становится их вера в ее военные успехи и вообще в сохранение этого государства в любых формах и границах. Не говоря уже о том, что под большим вопросом способность Киева обслуживать свой государственный долг", - сказал Лавров. По его словам, "невозвращение кредитов неизбежно ляжет дополнительным бременем на налогоплательщиков в странах Запада, будет способствовать разгону инфляции и снижению уровня жизни". "В стоимостном выражении общая зарубежная помощь режиму (Владимира) Зеленского за год с начала СВО превысила 160 миллиардов долларов, в том числе военная – 75 миллиардов долларов. Кстати, по подсчетам вашингтонской НПО The Heritage Foundation, США уже выделили Украине около 113 миллиардов долларов, то есть по 900 долларов с каждого домохозяйства плюс еще по 300 долларов в виде процентов на обслуживание соответствующих долговых обязательств. Огромные суммы, особенно с учетом тяжелой ситуации в мировой экономике", - подчеркнул Лавров.
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украина, россия, киев, сергей лавров, в мире
Украина, Россия, Киев, Сергей Лавров, В мире
Лавров рассказал о падающем желании Запада восстанавливать Украину

Лавров: затяжной конфликт на Украине уменьшит желание Запада ее восстанавливать

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Чем дольше длится военный конфликт на Украине, тем меньше желания у западных инвесторов заниматься ее постконфликтным восстановлением, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью журналу "Международная жизнь".
«
"Если заглянуть в будущее, там все безрадостно для киевских властей и их кураторов. Чем больше затягиваются вооруженные столкновения, тем меньше у западных инвесторов желания участвовать в постконфликтном восстановлении Украины. Все слабее становится их вера в ее военные успехи и вообще в сохранение этого государства в любых формах и границах. Не говоря уже о том, что под большим вопросом способность Киева обслуживать свой государственный долг", - сказал Лавров.
По его словам, "невозвращение кредитов неизбежно ляжет дополнительным бременем на налогоплательщиков в странах Запада, будет способствовать разгону инфляции и снижению уровня жизни".
"В стоимостном выражении общая зарубежная помощь режиму (Владимира) Зеленского за год с начала СВО превысила 160 миллиардов долларов, в том числе военная – 75 миллиардов долларов. Кстати, по подсчетам вашингтонской НПО The Heritage Foundation, США уже выделили Украине около 113 миллиардов долларов, то есть по 900 долларов с каждого домохозяйства плюс еще по 300 долларов в виде процентов на обслуживание соответствующих долговых обязательств. Огромные суммы, особенно с учетом тяжелой ситуации в мировой экономике", - подчеркнул Лавров.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
Лавров рассказал о перспективах переговоров с Западом по Украине
00:12
 
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