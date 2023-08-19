https://ria.ru/20230819/lavrov-1890953744.html

Лавров заявил о необходимости предотвратить конфликт ядерных стран

Лавров заявил о необходимости предотвратить конфликт ядерных стран - РИА Новости, 19.08.2023

Лавров заявил о необходимости предотвратить конфликт ядерных стран

Россия считает возможным и необходимым предотвращение военного столкновения ядерных держав, которым рискуют США и НАТО, ведя украинский конфликт ко все большей... РИА Новости, 19.08.2023

2023-08-19T00:15

2023-08-19T00:15

2023-08-19T00:15

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Россия считает возможным и необходимым предотвращение военного столкновения ядерных держав, которым рискуют США и НАТО, ведя украинский конфликт ко все большей эскалации, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью журналу "Международная жизнь". "В контексте украинского конфликта большая опасность заключается в том, что, ведя дело к эскалации, США и страны НАТО рискуют оказаться в ситуации прямого вооруженного столкновения ядерных держав. Считаем, что такое развитие событий должно и может быть предотвращено", - сказал Лавров. Поэтому Москва, добавил он, вынуждена напоминать о высоких военно-политических рисках и посылать отрезвляющие сигналы оппонентам. Он подчеркнул, что РФ привержена принципу недопустимости ядерной войны и исходит из того, что в такой войне не может быть победителей, поэтому она не должна быть развязана. Этот постулат подтвердили лидеры пяти ядерных держав в совместном заявлении от 3 января 2022 года, напомнил Лавров. "В нынешних условиях документ приобрел дополнительную актуальность – из его логики следует, что необходимо предотвращать любую военную конфронтацию между ядерными державами, поскольку она чревата переходом на ядерный уровень. В этой связи на данном этапе важнейшая задача – сохранение каждым из ядерных государств приверженности этим пониманиям и проявление ими максимальной сдержанности", - заключил министр.

https://ria.ru/20230819/lavrov-1890953490.html

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россия, сша, москва, сергей лавров, нато, в мире