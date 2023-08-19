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Лавров заявил о необходимости предотвратить конфликт ядерных стран - РИА Новости, 19.08.2023
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00:15 19.08.2023
https://ria.ru/20230819/lavrov-1890953744.html
Лавров заявил о необходимости предотвратить конфликт ядерных стран
Лавров заявил о необходимости предотвратить конфликт ядерных стран - РИА Новости, 19.08.2023
Лавров заявил о необходимости предотвратить конфликт ядерных стран
Россия считает возможным и необходимым предотвращение военного столкновения ядерных держав, которым рискуют США и НАТО, ведя украинский конфликт ко все большей... РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T00:15
2023-08-19T00:15
россия
сша
москва
сергей лавров
нато
в мире
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Россия считает возможным и необходимым предотвращение военного столкновения ядерных держав, которым рискуют США и НАТО, ведя украинский конфликт ко все большей эскалации, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью журналу "Международная жизнь". "В контексте украинского конфликта большая опасность заключается в том, что, ведя дело к эскалации, США и страны НАТО рискуют оказаться в ситуации прямого вооруженного столкновения ядерных держав. Считаем, что такое развитие событий должно и может быть предотвращено", - сказал Лавров. Поэтому Москва, добавил он, вынуждена напоминать о высоких военно-политических рисках и посылать отрезвляющие сигналы оппонентам. Он подчеркнул, что РФ привержена принципу недопустимости ядерной войны и исходит из того, что в такой войне не может быть победителей, поэтому она не должна быть развязана. Этот постулат подтвердили лидеры пяти ядерных держав в совместном заявлении от 3 января 2022 года, напомнил Лавров. "В нынешних условиях документ приобрел дополнительную актуальность – из его логики следует, что необходимо предотвращать любую военную конфронтацию между ядерными державами, поскольку она чревата переходом на ядерный уровень. В этой связи на данном этапе важнейшая задача – сохранение каждым из ядерных государств приверженности этим пониманиям и проявление ими максимальной сдержанности", - заключил министр.
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россия, сша, москва, сергей лавров, нато, в мире
Россия, США, Москва, Сергей Лавров, НАТО, В мире
Лавров заявил о необходимости предотвратить конфликт ядерных стран

Лавров: Россия считает нужным предотвращение конфликта между ядерными странами

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Россия считает возможным и необходимым предотвращение военного столкновения ядерных держав, которым рискуют США и НАТО, ведя украинский конфликт ко все большей эскалации, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью журналу "Международная жизнь".
«
"В контексте украинского конфликта большая опасность заключается в том, что, ведя дело к эскалации, США и страны НАТО рискуют оказаться в ситуации прямого вооруженного столкновения ядерных держав. Считаем, что такое развитие событий должно и может быть предотвращено", - сказал Лавров.
Поэтому Москва, добавил он, вынуждена напоминать о высоких военно-политических рисках и посылать отрезвляющие сигналы оппонентам. Он подчеркнул, что РФ привержена принципу недопустимости ядерной войны и исходит из того, что в такой войне не может быть победителей, поэтому она не должна быть развязана. Этот постулат подтвердили лидеры пяти ядерных держав в совместном заявлении от 3 января 2022 года, напомнил Лавров.
"В нынешних условиях документ приобрел дополнительную актуальность – из его логики следует, что необходимо предотвращать любую военную конфронтацию между ядерными державами, поскольку она чревата переходом на ядерный уровень. В этой связи на данном этапе важнейшая задача – сохранение каждым из ядерных государств приверженности этим пониманиям и проявление ими максимальной сдержанности", - заключил министр.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
Лавров заявил о роли ядерного оружия в безопасности России
00:10
 
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