https://ria.ru/20230819/lavrov-1890953490.html

Лавров заявил о роли ядерного оружия в безопасности России

Лавров заявил о роли ядерного оружия в безопасности России - РИА Новости, 19.08.2023

Лавров заявил о роли ядерного оружия в безопасности России

Ядерное сдерживание является на сегодня единственным ответом на некоторые угрозы безопасности России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью журналу... РИА Новости, 19.08.2023

2023-08-19T00:10

2023-08-19T00:10

2023-08-19T00:10

россия

украина

сергей лавров

нато

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Ядерное сдерживание является на сегодня единственным ответом на некоторые угрозы безопасности России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью журналу "Международная жизнь". "В контексте сдерживания обладание ядерными вооружениями является на сегодня единственно возможным ответом на некоторые существенные внешние угрозы безопасности нашей страны. Развитие ситуации вокруг Украины подтвердило обоснованность наших озабоченностей в данной сфере", - заявил Лавров. Он подчеркнул, что НАТО, грубо нарушив принцип неделимости безопасности, провозгласила себя ядерным альянсом и сделала ставку на "стратегическое поражение" России. Вынужденные ответные действия России, добавил министр, "коллективный Запад" использовал как предлог для перехода к ожесточенному противостоянию с РФ с использованием гибридного арсенала средств.

https://ria.ru/20230815/lavrov-1890157883.html

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россия, украина, сергей лавров, нато, в мире