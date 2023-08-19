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"На пути к Купянску". В США заявили о панике Киева из-за ЧП на фронте
"На пути к Купянску". В США заявили о панике Киева из-за ЧП на фронте - РИА Новости, 19.08.2023
"На пути к Купянску". В США заявили о панике Киева из-за ЧП на фронте
ВСУ не удастся удержать оборону на Харьковском направлении, поэтому впоследствии они могут потерять контроль над Купянском. Об этом заявил бывший американский... РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T20:51
2023-08-19T20:51
2023-08-19T23:29
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
киев
скотт риттер
владимир путин
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. ВСУ не удастся удержать оборону на Харьковском направлении, поэтому впоследствии они могут потерять контроль над Купянском. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире U.S. Tour of Duty."Украине уже не хватает военных. Ей приходится перебрасывать батальоны с одной точки на другую. <…> Сейчас российская армия уже прорвалась и находится на пути к Купянску", — пояснил он.Киевский режим, отметил Риттер, бросает в бой последние резервы. Российские войска, в свою очередь, дают отпор по всей линии фронта, а на определенных участках переходят в активное наступление.В итоге ВСУ находятся на грани полного краха, поэтому условия для завершения этого конфликта будет ставить Россия, резюмировал экс-разведчик.Украина 4 июня начала продвижение на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как подчеркнул Владимир Путин, войска противника не смогли достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа".По данным Министерства обороны России, за июнь и июль украинская армия потеряла более 43 тысяч человек.
https://ria.ru/20230819/zelenskiy-1891014326.html
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"На пути к Купянску". В США заявили о панике Киева из-за ЧП на фронте
Экс-разведчик ВС США Риттер: ВСУ не смогут удержать контроль над Купянском