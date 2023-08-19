https://ria.ru/20230819/kupyansk-1891056605.html

"На пути к Купянску". В США заявили о панике Киева из-за ЧП на фронте

"На пути к Купянску". В США заявили о панике Киева из-за ЧП на фронте - РИА Новости, 19.08.2023

"На пути к Купянску". В США заявили о панике Киева из-за ЧП на фронте

ВСУ не удастся удержать оборону на Харьковском направлении, поэтому впоследствии они могут потерять контроль над Купянском. Об этом заявил бывший американский... РИА Новости, 19.08.2023

2023-08-19T20:51

2023-08-19T20:51

2023-08-19T23:29

специальная военная операция на украине

в мире

харьков

киев

скотт риттер

владимир путин

вооруженные силы украины

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889432718_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4fc9dabf6b05bb0265a770403a7959b0.jpg

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. ВСУ не удастся удержать оборону на Харьковском направлении, поэтому впоследствии они могут потерять контроль над Купянском. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире U.S. Tour of Duty."Украине уже не хватает военных. Ей приходится перебрасывать батальоны с одной точки на другую. <…> Сейчас российская армия уже прорвалась и находится на пути к Купянску", — пояснил он.Киевский режим, отметил Риттер, бросает в бой последние резервы. Российские войска, в свою очередь, дают отпор по всей линии фронта, а на определенных участках переходят в активное наступление.В итоге ВСУ находятся на грани полного краха, поэтому условия для завершения этого конфликта будет ставить Россия, резюмировал экс-разведчик.Украина 4 июня начала продвижение на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как подчеркнул Владимир Путин, войска противника не смогли достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа".По данным Министерства обороны России, за июнь и июль украинская армия потеряла более 43 тысяч человек.

https://ria.ru/20230819/zelenskiy-1891014326.html

https://ria.ru/20230819/vsu-1891043052.html

харьков

киев

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, харьков, киев, скотт риттер, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, россия, украина