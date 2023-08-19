Рейтинг@Mail.ru
"На пути к Купянску". В США заявили о панике Киева из-за ЧП на фронте - РИА Новости, 19.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:51 19.08.2023 (обновлено: 23:29 19.08.2023)
https://ria.ru/20230819/kupyansk-1891056605.html
"На пути к Купянску". В США заявили о панике Киева из-за ЧП на фронте
"На пути к Купянску". В США заявили о панике Киева из-за ЧП на фронте - РИА Новости, 19.08.2023
"На пути к Купянску". В США заявили о панике Киева из-за ЧП на фронте
ВСУ не удастся удержать оборону на Харьковском направлении, поэтому впоследствии они могут потерять контроль над Купянском. Об этом заявил бывший американский... РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T20:51
2023-08-19T23:29
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
киев
скотт риттер
владимир путин
вооруженные силы украины
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889432718_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4fc9dabf6b05bb0265a770403a7959b0.jpg
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. ВСУ не удастся удержать оборону на Харьковском направлении, поэтому впоследствии они могут потерять контроль над Купянском. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире U.S. Tour of Duty."Украине уже не хватает военных. Ей приходится перебрасывать батальоны с одной точки на другую. &lt;…&gt; Сейчас российская армия уже прорвалась и находится на пути к Купянску", — пояснил он.Киевский режим, отметил Риттер, бросает в бой последние резервы. Российские войска, в свою очередь, дают отпор по всей линии фронта, а на определенных участках переходят в активное наступление.В итоге ВСУ находятся на грани полного краха, поэтому условия для завершения этого конфликта будет ставить Россия, резюмировал экс-разведчик.Украина 4 июня начала продвижение на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как подчеркнул Владимир Путин, войска противника не смогли достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа".По данным Министерства обороны России, за июнь и июль украинская армия потеряла более 43 тысяч человек.
https://ria.ru/20230819/zelenskiy-1891014326.html
https://ria.ru/20230819/vsu-1891043052.html
харьков
киев
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889432718_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c6f6d743c5f3ea3b8e419ce3e600c3c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, харьков, киев, скотт риттер, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Киев, Скотт Риттер, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО, Россия, Украина
"На пути к Купянску". В США заявили о панике Киева из-за ЧП на фронте

Экс-разведчик ВС США Риттер: ВСУ не смогут удержать контроль над Купянском

© AP Photo / LIBKOSУкраинский солдат в окопе на линии фронта в Запорожской области
Украинский солдат в окопе на линии фронта в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинский солдат в окопе на линии фронта в Запорожской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. ВСУ не удастся удержать оборону на Харьковском направлении, поэтому впоследствии они могут потерять контроль над Купянском. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире U.S. Tour of Duty.
"Украине уже не хватает военных. Ей приходится перебрасывать батальоны с одной точки на другую. <…> Сейчас российская армия уже прорвалась и находится на пути к Купянску", — пояснил он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
"Они отказались". Зеленскому доложили о катастрофе под Харьковом
Вчера, 14:55
Киевский режим, отметил Риттер, бросает в бой последние резервы. Российские войска, в свою очередь, дают отпор по всей линии фронта, а на определенных участках переходят в активное наступление.
В итоге ВСУ находятся на грани полного краха, поэтому условия для завершения этого конфликта будет ставить Россия, резюмировал экс-разведчик.
Украина 4 июня начала продвижение на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как подчеркнул Владимир Путин, войска противника не смогли достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа".
По данным Министерства обороны России, за июнь и июль украинская армия потеряла более 43 тысяч человек.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
Через две недели. Зеленскому сообщили шокирующие новости о ВСУ
Вчера, 18:44
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковКиевСкотт РиттерВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТОРоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала