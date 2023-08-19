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В Ирландии раскритиковали планы подготовки ВСУ, пишут СМИ - РИА Новости, 19.08.2023
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00:52 19.08.2023
https://ria.ru/20230819/kritika-1890954993.html
В Ирландии раскритиковали планы подготовки ВСУ, пишут СМИ
В Ирландии раскритиковали планы подготовки ВСУ, пишут СМИ - РИА Новости, 19.08.2023
В Ирландии раскритиковали планы подготовки ВСУ, пишут СМИ
Ряд ирландских депутатов подвергли критике планы подготовки украинских военных, назвав ее нарушением принципа нейтралитета, сообщает газета Irish Times. РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T00:52
2023-08-19T00:52
в мире
ирландия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Ряд ирландских депутатов подвергли критике планы подготовки украинских военных, назвав ее нарушением принципа нейтралитета, сообщает газета Irish Times. Ранее издание сообщило, что ирландские военные будут обучать украинских коллег тактике и обращению с оружием в рамках EUMAM Ukraine (миссии Европейского Союза по оказанию военной помощи Украине). По данным газеты, обеспокоенность этими сведениями выразили представители Зеленой партии, а также депутат нижней палаты парламента Пол Мерфи. Последний также отметил, что властям Ирландии следует использовать свой голос для того, чтобы призывать к миру. Согласно представительнице ирландского минобороны, Ирландия нейтральна в военном плане, но не в политическом. "Политика нейтралитета Ирландии характеризуется неучастием в военных альянсах или общих или взаимных договоренностях об обороне. Предоставление солдатам базовой военной подготовки... не влияет на эту политику военного нейтралитета", - добавила она.
https://ria.ru/20230815/ukraina-1890135687.html
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в мире, ирландия, украина, вооруженные силы украины
В мире, Ирландия, Украина, Вооруженные силы Украины
В Ирландии раскритиковали планы подготовки ВСУ, пишут СМИ

Irish Times: ирландские депутаты раскритиковали планы подготовки ВСУ

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВид Дублина
Вид Дублина - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Ряд ирландских депутатов подвергли критике планы подготовки украинских военных, назвав ее нарушением принципа нейтралитета, сообщает газета Irish Times.
Ранее издание сообщило, что ирландские военные будут обучать украинских коллег тактике и обращению с оружием в рамках EUMAM Ukraine (миссии Европейского Союза по оказанию военной помощи Украине).
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По данным газеты, обеспокоенность этими сведениями выразили представители Зеленой партии, а также депутат нижней палаты парламента Пол Мерфи. Последний также отметил, что властям Ирландии следует использовать свой голос для того, чтобы призывать к миру.
Согласно представительнице ирландского минобороны, Ирландия нейтральна в военном плане, но не в политическом.
"Политика нейтралитета Ирландии характеризуется неучастием в военных альянсах или общих или взаимных договоренностях об обороне. Предоставление солдатам базовой военной подготовки... не влияет на эту политику военного нейтралитета", - добавила она.
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