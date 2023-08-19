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"Их утащили демоны". Трех австралийцев не могут найти полвека - РИА Новости, 19.08.2023
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08:40 19.08.2023
https://ria.ru/20230819/kriminal-1890901825.html
"Их утащили демоны". Трех австралийцев не могут найти полвека
"Их утащили демоны". Трех австралийцев не могут найти полвека - РИА Новости, 19.08.2023
"Их утащили демоны". Трех австралийцев не могут найти полвека
Ушли и не вернулись - это исчезновение даже спустя больше полувека остается самым загадочным в истории криминалистики Австралии. Двух сестер и их младшего брата РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T08:40
2023-08-19T08:40
в мире
австралия
аделаида
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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Ушли и не вернулись - это исчезновение даже спустя больше полувека остается самым загадочным в истории криминалистики Австралии. Двух сестер и их младшего брата искали лучшие детективы страны. Однако до сих пор в этом деле нет ни одной зацепки.Все случилось тогдаВ тот день, 26 января 1966-го, все жители материка находились в приподнятом настроении – страна отмечала главный праздник День Австралии. Однако супругам Джиму и Ненси Бомонт из Аделаиды было не до веселья. Утром трое их детей отправились на пляж и до сих пор не вернулись.Хотя самой старшей дочери – Джейн - было всего девять лет, она была довольно самостоятельной. И не раз присматривала за младшими сестрой Арнной и братом Грантом.В десять часов утра мать посадила всех троих на автобус, который шел до местного пляжа. Договорилась, что встретит их также на остановке спустя несколько часов. Напоследок еще раз наказала: не вступать в разговоры с незнакомцами и тем более никуда с ними не идти.Ближе к вечеру, когда дети так и не объявились, Ненси и Джим сами отправились на поиски. На улице стояла сорокаградусная жара, поэтому многие жители города устремились к океану. Однако в толпе людей ни Джейн, ни Арнны, ни Гранта не было.Уже на следующее утро пропавших искал все сотрудники городского полицейского департамента, знакомые и друзья семьи, а также неравнодушные местные жители. Криминалисты же оцепили пляж и тщательно прочесали его в поисках детской одежды или вещей.Высокий блондинОдной из первых версий стал несчастный случай. Но и тел в воде не нашли.Тогда сконцентрировалось на криминальном развитии событий – похищении. Опрос свидетелей дал результат.Несколько человек вспомнили, что накануне днем действительно видели троицу в компании высокого худощавого блондина средних лет в синих плавках. Причем, сначала он пристально наблюдал за детьми, а потом стал с ними играть.По описанию составили фоторобот и объявили потенциального похитителя в розыск. Также на домашнем телефоне Бомонтов установили прослушку в надежде, что преступник вскоре объявятся и потребует выкуп.Время шло, но никто так и не позвонил. Впрочем, Нэнси не верила в эту версию.Спустя несколько дней о таинственной пропаже знала уже вся страна. Детей искали не только все полицейские департаменты и частные детективы, но и многие жители материка. Сообщения о том, что пропавших видели в том или ином уголке Австралии поступали детективам регулярно. Но все без подтверждения.Пока шли поиски, мать впала в глубокую депрессию и практически перестала с кем-либо общаться, виня себя в исчезновении детей. Отец, напротив, вел себя довольно агрессивно и старался контролировать ход поисков. Даже сам опрашивал всех возможных свидетелей и искал улики.Два письмаПару лет спустя родители получили два письма. Одно было подписано старшей дочерью Джейн.Второе – неизвестным, который представился "охранником детей". Авторы строк сообщали, что с детьми все хорошо и они очень хотят повидаться. Даже указали время и место встречи.Однако в назначенный час никто не появился. Слабая надежда на благополучный исход быстро померкла.Отчаявшись, Бомонты решили обратиться за помощь к экстрасенсам и колдунам, но и это ожидаемо не принесло никакого результата.Более того, вскоре супруг сами стали жертвами травли со стороны общества – некоторые люди начали выдвигать теорию, что родители избавились от детей и грамотно разыграли спектакль с их исчезновением.Поиски продлятся еще несколько десятков лет, но никаких следов пропавших, также, как и таинственного блондина не обнаружили. Супруги же спустя несколько лет разведутся.Ненси умрет в 2019-м, а Джим до сих пор продолжает жить в Аделаиде.
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в мире, австралия, аделаида
В мире, Австралия, Аделаида

"Их утащили демоны". Трех австралийцев не могут найти полвека

© AP Photo / Andrew BrownbillПолицейские и спасатели на месте наезда автомобиля на толпу людей в центре Мельбурна, Австралия. 20 января 2017
Полицейские и спасатели на месте наезда автомобиля на толпу людей в центре Мельбурна, Австралия. 20 января 2017 - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
© AP Photo / Andrew Brownbill
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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Ушли и не вернулись - это исчезновение даже спустя больше полувека остается самым загадочным в истории криминалистики Австралии. Двух сестер и их младшего брата искали лучшие детективы страны. Однако до сих пор в этом деле нет ни одной зацепки.

Все случилось тогда

В тот день, 26 января 1966-го, все жители материка находились в приподнятом настроении – страна отмечала главный праздник День Австралии. Однако супругам Джиму и Ненси Бомонт из Аделаиды было не до веселья. Утром трое их детей отправились на пляж и до сих пор не вернулись.
Хотя самой старшей дочери – Джейн - было всего девять лет, она была довольно самостоятельной. И не раз присматривала за младшими сестрой Арнной и братом Грантом.
© Фото : SA PoliceДжейн, Грант и Арнна Бомонт
Джейн, Грант и Арнна Бомонт - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© Фото : SA Police
Джейн, Грант и Арнна Бомонт
В десять часов утра мать посадила всех троих на автобус, который шел до местного пляжа. Договорилась, что встретит их также на остановке спустя несколько часов. Напоследок еще раз наказала: не вступать в разговоры с незнакомцами и тем более никуда с ними не идти.
Ближе к вечеру, когда дети так и не объявились, Ненси и Джим сами отправились на поиски. На улице стояла сорокаградусная жара, поэтому многие жители города устремились к океану. Однако в толпе людей ни Джейн, ни Арнны, ни Гранта не было.
Уже на следующее утро пропавших искал все сотрудники городского полицейского департамента, знакомые и друзья семьи, а также неравнодушные местные жители. Криминалисты же оцепили пляж и тщательно прочесали его в поисках детской одежды или вещей.
CC BY-SA 2.5 / Adam.J.W.C.. / Место, где в последний раз видели детей Бомонт
Место, где в последний раз видели детей Бомонт - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
CC BY-SA 2.5 / Adam.J.W.C.. /
Место, где в последний раз видели детей Бомонт

Высокий блондин

Одной из первых версий стал несчастный случай. Но и тел в воде не нашли.
Тогда сконцентрировалось на криминальном развитии событий – похищении. Опрос свидетелей дал результат.
Несколько человек вспомнили, что накануне днем действительно видели троицу в компании высокого худощавого блондина средних лет в синих плавках. Причем, сначала он пристально наблюдал за детьми, а потом стал с ними играть.
По описанию составили фоторобот и объявили потенциального похитителя в розыск. Также на домашнем телефоне Бомонтов установили прослушку в надежде, что преступник вскоре объявятся и потребует выкуп.
© Фото : SA PoliceФоторобот предполагаемого похитителя детей Бомонт
Фоторобот предполагаемого похитителя детей Бомонт - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© Фото : SA Police
Фоторобот предполагаемого похитителя детей Бомонт
Время шло, но никто так и не позвонил. Впрочем, Нэнси не верила в эту версию.
Спустя несколько дней о таинственной пропаже знала уже вся страна. Детей искали не только все полицейские департаменты и частные детективы, но и многие жители материка. Сообщения о том, что пропавших видели в том или ином уголке Австралии поступали детективам регулярно. Но все без подтверждения.
Пока шли поиски, мать впала в глубокую депрессию и практически перестала с кем-либо общаться, виня себя в исчезновении детей. Отец, напротив, вел себя довольно агрессивно и старался контролировать ход поисков. Даже сам опрашивал всех возможных свидетелей и искал улики.

Два письма

Пару лет спустя родители получили два письма. Одно было подписано старшей дочерью Джейн.
Второе – неизвестным, который представился "охранником детей". Авторы строк сообщали, что с детьми все хорошо и они очень хотят повидаться. Даже указали время и место встречи.
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Однако в назначенный час никто не появился. Слабая надежда на благополучный исход быстро померкла.
Отчаявшись, Бомонты решили обратиться за помощь к экстрасенсам и колдунам, но и это ожидаемо не принесло никакого результата.
Более того, вскоре супруг сами стали жертвами травли со стороны общества – некоторые люди начали выдвигать теорию, что родители избавились от детей и грамотно разыграли спектакль с их исчезновением.
Поиски продлятся еще несколько десятков лет, но никаких следов пропавших, также, как и таинственного блондина не обнаружили. Супруги же спустя несколько лет разведутся.
CC BY-SA 3.0 / Fairv8. / Пляж Гленелг
Пляж Гленелг - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
CC BY-SA 3.0 / Fairv8. /
Пляж Гленелг
Ненси умрет в 2019-м, а Джим до сих пор продолжает жить в Аделаиде.
 
В миреАвстралияАделаида
 
 
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