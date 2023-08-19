https://ria.ru/20230819/konferentsiya-1891061133.html

В Каире прошла конференция к 80-летнему юбилею партнерства России и Египта

В Каире прошла конференция к 80-летнему юбилею партнерства России и Египта - РИА Новости, 19.08.2023

В Каире прошла конференция к 80-летнему юбилею партнерства России и Египта

Конференция "Египет-Россия: 80 лет стратегического партнерства" состоялась в субботу в египетской столице Каире, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.08.2023

2023-08-19T21:47

2023-08-19T21:47

2023-08-19T21:48

египет

россия

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КАИР, 19 авг - РИА Новости. Конференция "Египет-Россия: 80 лет стратегического партнерства" состоялась в субботу в египетской столице Каире, передает корреспондент РИА Новости. Конференция приурочена к юбилею установления дипломатических отношений между двумя странами. Мероприятие организовано египетским Центром политических и медийных исследований "Диалог" при содействии российского посольства в Каире. "Мы видим большие возможности развития сотрудничества между Россией и Египтом, у нас большие планы, и, как мы считаем, есть все основания, чтобы смотреть в будущее с оптимизмом", - сказал в ходе конференции временный поверенный в делах посольства России в Египте Юрий Матвеев, подчеркнув "прочный характер исторических дружественных связей между Каиром и Москвой, которые поступательно укрепляются на протяжении 80 лет". В конференции приняли участие дипломаты, эксперты, представители общественности и научных кругов и журналисты из обеих стран. В частности, мероприятие посетила делегация из Российского университета дружбы народов (РУДН). В рамках конференции состоялось обсуждение перспектив российско-египетского сотрудничества в ряде сфер, включая экономику, образование и безопасность. Особое внимание было уделено реализуемым крупным совместным проектам, в том числе сооружению первой египетской атомной электростанции "Эль-Дабаа" и созданию Российской промышленной зоны в районе Суэцкого канала. По итогам мероприятия участники приняли итоговое заявление, в котором рекомендуют учредить совместный российско-египетский культурный фонд, углублять сотрудничество в военной сфере и в области безопасности и создать центры сбыта продукции между двумя странами. Дипломатические отношения между СССР и Египтом были установлены 26 августа 1943 года.

https://ria.ru/20230811/oruzhie-1889638279.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

египет, россия, каир (город), в мире