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В Каире прошла конференция к 80-летнему юбилею партнерства России и Египта - РИА Новости, 19.08.2023
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21:47 19.08.2023 (обновлено: 21:48 19.08.2023)
https://ria.ru/20230819/konferentsiya-1891061133.html
В Каире прошла конференция к 80-летнему юбилею партнерства России и Египта
В Каире прошла конференция к 80-летнему юбилею партнерства России и Египта - РИА Новости, 19.08.2023
В Каире прошла конференция к 80-летнему юбилею партнерства России и Египта
Конференция "Египет-Россия: 80 лет стратегического партнерства" состоялась в субботу в египетской столице Каире, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T21:47
2023-08-19T21:48
египет
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каир (город)
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КАИР, 19 авг - РИА Новости. Конференция "Египет-Россия: 80 лет стратегического партнерства" состоялась в субботу в египетской столице Каире, передает корреспондент РИА Новости. Конференция приурочена к юбилею установления дипломатических отношений между двумя странами. Мероприятие организовано египетским Центром политических и медийных исследований "Диалог" при содействии российского посольства в Каире. "Мы видим большие возможности развития сотрудничества между Россией и Египтом, у нас большие планы, и, как мы считаем, есть все основания, чтобы смотреть в будущее с оптимизмом", - сказал в ходе конференции временный поверенный в делах посольства России в Египте Юрий Матвеев, подчеркнув "прочный характер исторических дружественных связей между Каиром и Москвой, которые поступательно укрепляются на протяжении 80 лет". В конференции приняли участие дипломаты, эксперты, представители общественности и научных кругов и журналисты из обеих стран. В частности, мероприятие посетила делегация из Российского университета дружбы народов (РУДН). В рамках конференции состоялось обсуждение перспектив российско-египетского сотрудничества в ряде сфер, включая экономику, образование и безопасность. Особое внимание было уделено реализуемым крупным совместным проектам, в том числе сооружению первой египетской атомной электростанции "Эль-Дабаа" и созданию Российской промышленной зоны в районе Суэцкого канала. По итогам мероприятия участники приняли итоговое заявление, в котором рекомендуют учредить совместный российско-египетский культурный фонд, углублять сотрудничество в военной сфере и в области безопасности и создать центры сбыта продукции между двумя странами. Дипломатические отношения между СССР и Египтом были установлены 26 августа 1943 года.
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египет, россия, каир (город), в мире
Египет, Россия, Каир (город), В мире
В Каире прошла конференция к 80-летнему юбилею партнерства России и Египта

В Каире прошла конференция "Россия-Египет: 80 лет стратегического партнерства"

© Pixabay / 8momentsКаир, Египет
Каир, Египет - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
© Pixabay / 8moments
Каир, Египет . Архивное фото
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КАИР, 19 авг - РИА Новости. Конференция "Египет-Россия: 80 лет стратегического партнерства" состоялась в субботу в египетской столице Каире, передает корреспондент РИА Новости.
Конференция приурочена к юбилею установления дипломатических отношений между двумя странами. Мероприятие организовано египетским Центром политических и медийных исследований "Диалог" при содействии российского посольства в Каире.
"Мы видим большие возможности развития сотрудничества между Россией и Египтом, у нас большие планы, и, как мы считаем, есть все основания, чтобы смотреть в будущее с оптимизмом", - сказал в ходе конференции временный поверенный в делах посольства России в Египте Юрий Матвеев, подчеркнув "прочный характер исторических дружественных связей между Каиром и Москвой, которые поступательно укрепляются на протяжении 80 лет".
В конференции приняли участие дипломаты, эксперты, представители общественности и научных кругов и журналисты из обеих стран. В частности, мероприятие посетила делегация из Российского университета дружбы народов (РУДН).
В рамках конференции состоялось обсуждение перспектив российско-египетского сотрудничества в ряде сфер, включая экономику, образование и безопасность. Особое внимание было уделено реализуемым крупным совместным проектам, в том числе сооружению первой египетской атомной электростанции "Эль-Дабаа" и созданию Российской промышленной зоны в районе Суэцкого канала.
По итогам мероприятия участники приняли итоговое заявление, в котором рекомендуют учредить совместный российско-египетский культурный фонд, углублять сотрудничество в военной сфере и в области безопасности и создать центры сбыта продукции между двумя странами.
Дипломатические отношения между СССР и Египтом были установлены 26 августа 1943 года.
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