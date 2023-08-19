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Глава Хакасии призвал найти участников акции со свиньей с серпом и молотом
Глава Хакасии призвал найти участников акции со свиньей с серпом и молотом - РИА Новости, 19.08.2023
Глава Хакасии призвал найти участников акции со свиньей с серпом и молотом
Глава Хакасии Валентин Коновалов в своем Telegram-канале призвал МВД найти участников акции, которые выпустили в центре Абакана свинью с нарисованными на ней... РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T17:00
2023-08-19T17:00
2023-08-19T17:00
абакан
валентин коновалов
республика хакасия
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КРАСНОЯРСК, 19 авг – РИА Новости. Глава Хакасии Валентин Коновалов в своем Telegram-канале призвал МВД найти участников акции, которые выпустили в центре Абакана свинью с нарисованными на ней коммунистическими символами. Ранее депутат Госдумы от КПРФ Юрий Афонин сообщил, что направит запрос в МВД РФ с просьбой разобраться с инцидентом по выпуску около здания регионального правительства Хакасии свиньи, на которой нарисован серп и молот. Также он намерен направить обращение в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело о жестоком обращении с животными и о реабилитации нацизма. В социальных сетях появились фото и видео свиньи, которая гуляет по Абакану. На животном красной краской нарисован серп и молот. "В центре Абакана была организована грязная провокация. Наши политические оппоненты осквернили священный символ, который размещен на Знамени Победы, - символ, под которым Красная армия громила нацистских захватчиков. Они осквернили нашу историю, нашу память... Я уже переговорил с министром внутренних дел по Республике Хакасия. Полиция должна найти и привлечь к ответственности подонков, совершивших эту грязную провокацию", - написал Коновалов. Он также отметил, что организаторы акции надругались над животным и создали риск ДТП. По словам Коновалова, за акцией стоят политические гастролеры, которым нет дела до жителей Хакасии. Также он назвал акцию подлой выходкой оппонентов и актом их бессилия. В Хакасии в сентябре состоятся выборы главы республики.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
абакан, валентин коновалов, республика хакасия
Абакан, Валентин Коновалов, Республика Хакасия
Глава Хакасии призвал найти участников акции со свиньей с серпом и молотом
Коновалов призвал МВД найти участников акции со свиньей с серпом и молотом
КРАСНОЯРСК, 19 авг – РИА Новости.
Глава Хакасии Валентин Коновалов в своем Telegram-канале
призвал МВД найти участников акции, которые выпустили в центре Абакана свинью с нарисованными на ней коммунистическими символами.
Ранее депутат Госдумы от КПРФ Юрий Афонин сообщил, что направит запрос в МВД РФ с просьбой разобраться с инцидентом по выпуску около здания регионального правительства Хакасии свиньи, на которой нарисован серп и молот. Также он намерен направить обращение в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело о жестоком обращении с животными и о реабилитации нацизма. В социальных сетях появились фото и видео свиньи, которая гуляет по Абакану. На животном красной краской нарисован серп и молот.
«
"В центре Абакана была организована грязная провокация. Наши политические оппоненты осквернили священный символ, который размещен на Знамени Победы, - символ, под которым Красная армия громила нацистских захватчиков. Они осквернили нашу историю, нашу память... Я уже переговорил с министром внутренних дел по Республике Хакасия. Полиция должна найти и привлечь к ответственности подонков, совершивших эту грязную провокацию", - написал Коновалов.
Он также отметил, что организаторы акции надругались над животным и создали риск ДТП. По словам Коновалова, за акцией стоят политические гастролеры, которым нет дела до жителей Хакасии. Также он назвал акцию подлой выходкой оппонентов и актом их бессилия.
В Хакасии в сентябре состоятся выборы главы республики.