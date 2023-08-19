https://ria.ru/20230819/khakasiya-1891030154.html

Глава Хакасии призвал найти участников акции со свиньей с серпом и молотом

Глава Хакасии призвал найти участников акции со свиньей с серпом и молотом - РИА Новости, 19.08.2023

Глава Хакасии призвал найти участников акции со свиньей с серпом и молотом

Глава Хакасии Валентин Коновалов в своем Telegram-канале призвал МВД найти участников акции, которые выпустили в центре Абакана свинью с нарисованными на ней... РИА Новости, 19.08.2023

2023-08-19T17:00

2023-08-19T17:00

2023-08-19T17:00

абакан

валентин коновалов

республика хакасия

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КРАСНОЯРСК, 19 авг – РИА Новости. Глава Хакасии Валентин Коновалов в своем Telegram-канале призвал МВД найти участников акции, которые выпустили в центре Абакана свинью с нарисованными на ней коммунистическими символами. Ранее депутат Госдумы от КПРФ Юрий Афонин сообщил, что направит запрос в МВД РФ с просьбой разобраться с инцидентом по выпуску около здания регионального правительства Хакасии свиньи, на которой нарисован серп и молот. Также он намерен направить обращение в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело о жестоком обращении с животными и о реабилитации нацизма. В социальных сетях появились фото и видео свиньи, которая гуляет по Абакану. На животном красной краской нарисован серп и молот. "В центре Абакана была организована грязная провокация. Наши политические оппоненты осквернили священный символ, который размещен на Знамени Победы, - символ, под которым Красная армия громила нацистских захватчиков. Они осквернили нашу историю, нашу память... Я уже переговорил с министром внутренних дел по Республике Хакасия. Полиция должна найти и привлечь к ответственности подонков, совершивших эту грязную провокацию", - написал Коновалов. Он также отметил, что организаторы акции надругались над животным и создали риск ДТП. По словам Коновалова, за акцией стоят политические гастролеры, которым нет дела до жителей Хакасии. Также он назвал акцию подлой выходкой оппонентов и актом их бессилия. В Хакасии в сентябре состоятся выборы главы республики.

абакан

республика хакасия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

абакан, валентин коновалов, республика хакасия