Рейтинг@Mail.ru
Глава Хакасии призвал найти участников акции со свиньей с серпом и молотом - РИА Новости, 19.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:00 19.08.2023
https://ria.ru/20230819/khakasiya-1891030154.html
Глава Хакасии призвал найти участников акции со свиньей с серпом и молотом
Глава Хакасии призвал найти участников акции со свиньей с серпом и молотом - РИА Новости, 19.08.2023
Глава Хакасии призвал найти участников акции со свиньей с серпом и молотом
Глава Хакасии Валентин Коновалов в своем Telegram-канале призвал МВД найти участников акции, которые выпустили в центре Абакана свинью с нарисованными на ней... РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T17:00
2023-08-19T17:00
абакан
валентин коновалов
республика хакасия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153285/38/1532853865_0:0:2499:1407_1920x0_80_0_0_ff9d007ed6ea12d727bc27763e57d7a6.jpg
КРАСНОЯРСК, 19 авг – РИА Новости. Глава Хакасии Валентин Коновалов в своем Telegram-канале призвал МВД найти участников акции, которые выпустили в центре Абакана свинью с нарисованными на ней коммунистическими символами. Ранее депутат Госдумы от КПРФ Юрий Афонин сообщил, что направит запрос в МВД РФ с просьбой разобраться с инцидентом по выпуску около здания регионального правительства Хакасии свиньи, на которой нарисован серп и молот. Также он намерен направить обращение в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело о жестоком обращении с животными и о реабилитации нацизма. В социальных сетях появились фото и видео свиньи, которая гуляет по Абакану. На животном красной краской нарисован серп и молот. "В центре Абакана была организована грязная провокация. Наши политические оппоненты осквернили священный символ, который размещен на Знамени Победы, - символ, под которым Красная армия громила нацистских захватчиков. Они осквернили нашу историю, нашу память... Я уже переговорил с министром внутренних дел по Республике Хакасия. Полиция должна найти и привлечь к ответственности подонков, совершивших эту грязную провокацию", - написал Коновалов. Он также отметил, что организаторы акции надругались над животным и создали риск ДТП. По словам Коновалова, за акцией стоят политические гастролеры, которым нет дела до жителей Хакасии. Также он назвал акцию подлой выходкой оппонентов и актом их бессилия. В Хакасии в сентябре состоятся выборы главы республики.
абакан
республика хакасия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153285/38/1532853865_74:0:2435:1771_1920x0_80_0_0_b1db4b285391383478aa88d8c093472a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
абакан, валентин коновалов, республика хакасия
Абакан, Валентин Коновалов, Республика Хакасия
Глава Хакасии призвал найти участников акции со свиньей с серпом и молотом

Коновалов призвал МВД найти участников акции со свиньей с серпом и молотом

© РИА Новости / Александр Колбасов | Перейти в медиабанкГлава Республики Хакасия Валентин Коновалов
Глава Республики Хакасия Валентин Коновалов - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
© РИА Новости / Александр Колбасов
Перейти в медиабанк
Глава Республики Хакасия Валентин Коновалов. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 19 авг – РИА Новости. Глава Хакасии Валентин Коновалов в своем Telegram-канале призвал МВД найти участников акции, которые выпустили в центре Абакана свинью с нарисованными на ней коммунистическими символами.
Ранее депутат Госдумы от КПРФ Юрий Афонин сообщил, что направит запрос в МВД РФ с просьбой разобраться с инцидентом по выпуску около здания регионального правительства Хакасии свиньи, на которой нарисован серп и молот. Также он намерен направить обращение в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело о жестоком обращении с животными и о реабилитации нацизма. В социальных сетях появились фото и видео свиньи, которая гуляет по Абакану. На животном красной краской нарисован серп и молот.
«
"В центре Абакана была организована грязная провокация. Наши политические оппоненты осквернили священный символ, который размещен на Знамени Победы, - символ, под которым Красная армия громила нацистских захватчиков. Они осквернили нашу историю, нашу память... Я уже переговорил с министром внутренних дел по Республике Хакасия. Полиция должна найти и привлечь к ответственности подонков, совершивших эту грязную провокацию", - написал Коновалов.
Он также отметил, что организаторы акции надругались над животным и создали риск ДТП. По словам Коновалова, за акцией стоят политические гастролеры, которым нет дела до жителей Хакасии. Также он назвал акцию подлой выходкой оппонентов и актом их бессилия.
В Хакасии в сентябре состоятся выборы главы республики.
 
АбаканВалентин КоноваловРеспублика Хакасия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала