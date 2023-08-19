https://ria.ru/20230819/investory-1890919421.html

Ефимов: инвесторы вложили в реализацию проектов КРТ свыше 25 млрд рублей

Ефимов: инвесторы вложили в реализацию проектов КРТ свыше 25 млрд рублей - РИА Новости, 19.08.2023

Ефимов: инвесторы вложили в реализацию проектов КРТ свыше 25 млрд рублей

Свыше 25 миллиардов рублей вложили инвесторы в реализацию проектов комплексного развития территорий в Москве, заявил заместитель мэра столицы по вопросам... РИА Новости, 19.08.2023

2023-08-19T12:09

2023-08-19T12:09

2023-08-19T12:09

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

новомосковский административный округ

максим гаман

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Свыше 25 миллиардов рублей вложили инвесторы в реализацию проектов комплексного развития территорий в Москве, заявил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Шестнадцать проектов с вложениями более 25 миллиардов рублей реализуются на территории Москвы силами правообладателей недвижимого имущества и инвесторов, которые были определены в ходе аукционов."В 6 округах Москвы инвесторы приступили к реализации 16 проектов КРТ, площадь которых составляет 271 гектар. Общий объем инвестиций в эти проекты превышает 688 миллиардов рублей, из них уже вложили двадцать пять миллиардов рублей", - сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Он добавил, что при реализации проектов ежегодный бюджетный эффект, по оценкам, составит 21,5 миллиарда рублей. Реорганизация столичных площадок поспособствует созданию более 58 тысяч новых трудовых вакансий.Проекты реализуют на территории нескольких округов столицы: это юго-запад, северо-запад, северо-восток, север Москвы, Троицкий и Новомосковский административный округ.Министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества столицы Максим Гаман уточнил, что реорганизация бывших участков промышленных зон и территорий, которые использовались неэффективно, позволит начать строительство жилых домов, общая площадь которых составит порядка 3,3 миллиона квадратных метров."Кроме того, будут построены современные высокотехнологичные предприятия и технопарки, школы, детсады, спорткомплексы, медицинские, деловые и торговые центры и прочие объекты, общая площадь которых достигнет 2,6 миллиона квадратных метров", – сказал Гаман.В пресс-службе добавили, что благодаря программе комплексного развития территорий бывшие промзоны и малопродуктивно используемые участки получают вторую жизнь. На их месте возводят современные городские кварталы, где присутствуют удобные жилые объекты, новые дороги, важная инфраструктура. На сегодняшний день в столице реализуются 188 проектов КРТ, совокупная площадь которых достигает 2,45 тысячи гектаров.

https://ria.ru/20230818/moskva-1890703155.html

https://ria.ru/20230817/moskva-1890465854.html

москва

новомосковский административный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , новомосковский административный округ, максим гаман